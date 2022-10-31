В Киев прибыл премьер Чехии Фиала
Так, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, наша страна и Чехия открывают новую страницу в истории отношений. В частности, сегодня, 31 октября, были проведены первые межправительственные консультации с премьером и чешскими коллегами.
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Во время заседания подписали 3 важных документа:
- Меморандум о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценке соответствия. Это будет способствовать поддержке украинского бизнеса и его выходу на европейский рынок;
- Меморандум о взаимопонимании между МИД Украины и Чехии, который углубит двусторонний диалог между странами;
- Совместное заявление, подтвердившее решимость восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.
Кроме того, в заявлении призвали международное сообщество усилить санкционное давление на Россию и отметили необходимость увеличения военной, финансовой и гуманитарной помощи для Украины.
Также в рамках встречи Чехия заявила, что готова приобщаться к восстановлению нашего государства, в частности взять патронаж над Днепропетровщиной.
Правительства Украины и Чехии провели совместное заседание / Фото с телеграма Дениса Шмыгаля
Чехия разработала собственный План помощи Украине
Шмигаль подчеркнул, что визит чешской делегации в Киев в один из самых сложных периодов истории – это проявление огромной солидарности с Украиной. Во время пресс-конференции с премьером Чехии Петром Фиалой украинский премьер-министр поблагодарил за всестороннюю помощь, которую чешские партнеры оказывают нашему государству.
В частности, упомянули и о Плане помощи Украине, который Чехия разработала на государственном уровне. Это ежегодно более 20 миллионов евро в течение 2023 – 2025 годов.
Военно-техническое сотрудничество между нашими государствами также набирает обороты – чешские самоходные гаубицы "Дана", танки, БМП и другая помощь уже помогают украинской армии.
Также правительство Чехии поддержало создание международного трибунала для осуждения военно-политического руководства России за преступную войну против Украины.
Пресс-конференция Дениса Шмыгаля и Петра Фиала / Фото с телеграма Дениса Шмыгаля
Фиала прокомментировал свой визит и российские обстрелы
О приезде в Киев он написал в своем твиттере:
Мы – в Киеве, который сегодня утром также подвергся ракетным обстрелам России. У нас будет ряд переговоров с друзьями. Верю, что они дадут конкретные результаты,
– написал Фиала.
Он добавил, что украинцы борются не только за свою свободу, но и за всю Европу. Премьер Чехии подтвердил, что поддержка Киева союзниками должна продолжаться.
Также политический лидер опубликовал фото, на котором виден разрушенный иранскими дронами-камикадзе жилой дом в Шевченковском районе Киева.