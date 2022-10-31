До Києва прибув прем'єр Чехії Фіала

Так, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, наша країна й Чехія відкривають нову сторінку в історії взаємин. Зокрема, сьогодні, 31 жовтня, було проведено перші міжурядові консультації з прем'єром і чеськими колегами.

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Під час засідання підписали 3 важливі документи:

Меморандум про співробітництво у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності. Це сприятиме підтримці українського бізнесу і його виходу на європейський ринок;

Меморандум про взаєморозуміння між МЗС України та Чехії, що поглибить двосторонній діалог між країнами;

Спільну заяву, у якій підтвердили рішучість відновити територіальну цілісність і суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, у заяві закликали міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію і наголосили на необхідності збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги для України.

Також в межах зустрічі Чехія заявила, що готова долучатися до відбудови нашої держави, зокрема, взяти патронаж над Дніпропетровщиною.

Уряди України та Чехії провели спільне засідання / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

Чехія розробила власний План допомоги Україні

Шмигаль підкреслив, що візит чеської делегації до Києва в один із найскладніших періодів історії – це вияв величезної солідарності з Україною. Під час пресконференції з прем'єром Чехії Петром Фіалою український прем'єр-міністр подякував за всебічну допомогу, яку чеські партнери надають нашій державі.

Зокрема, згадали і про План допомоги Україні, який Чехія розробила на державному рівні. Це щорічно понад 20 мільйонів євро протягом 2023 – 2025 років.

Військово-технічне співробітництво між нашими державами також набирає обертів – чеські самохідні гаубиці "Дана", танки, БМП та інша допомога вже допомагають українській армії.

Також уряд Чехії підтримав створення міжнародного трибуналу для засудження військово-політичного керівництва Росії за злочинну війну проти України.

Пресконференція Дениса Шмигаля та Петра Фіала / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

Фіала прокоментував свій візит та російські обстріли

Про приїзд до Києва він написав у своєму твіттері:

Ми – в Києві, який сьогодні вранці також зазнав ракетних обстрілів Росії. У нас буде низка переговорів з українськими друзями. Вірю, що вони дадуть конкретні результати,

– написав Фіала.

Він додав, що українці борються не лише за свою свободу, а й за всю Європу. Прем'єр Чехії підтвердив, що підтримка Києва союзниками має продовжуватись. Також політичний лідер опублікував фото, на якому видно зруйнований іранськими дронами-камікадзе житловий будинок у Шевченківському районі Києва.