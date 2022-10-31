Что важно, в поддержку Украины собралось гораздо больше людей. В частности, на Вацлавскую площадь вышли десятки тысяч небезразличных.

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Как прошел митинг в поддержку Украины в Чехии

В руках люди держали флаги Украины и баннеры с надписями "Чехия против страха", "Мы справимся с этим" и "В Украине на карту поставлено будущее демократии".

Спасибо, что пришли посмотреть своему страху в глаза. Понятно, что многие боятся. Но это не всегда плохо. Страх – хороший слуга, помогающий нам выживать,

– заявили организаторы.

Активистам показали обращение первой леди Украины Елены Зеленской. Она призвала чехов не забывать о происходящем в Украине. Жена президента подчеркнула, что Россия хочет втянуть весь мир во тьму, но ей это не удастся, если люди не закроют глаза на войну.

Кстати, к активистам обратился также известный чешский актер и драматург Иржи Сухи. Он призвал своих земляков быть храбрыми и помнить: пока чехов пугают тьмой и морозами, украинцев пугают смертью.

В Праге люди собрались на площади, чтобы поддержать Украину / Фото Sota

Перед тем на площади прошла пророссийская акция

Акция в поддержку Украины стала ответом на шабаш, который устроили фанаты русского мира 28 октября. Тогда чешское правительство призвали к переговорам с Кремлем о поставках газа. К счастью, на правильную акцию людей собралось больше.

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