Инсталляцию вместе с флагами установили ночью 27 октября. Интересно, что русскому диктатору нарисовали усы Гитлера в форме буквы Z. Изготовление флага обошлось в 50 тысяч крон.

Кстати Когда Путин покинет Кремль, Россия будет в ужасном состоянии, – интервью с главой GLOBSEC Brussels

Что символизирует арт-инсталляция

На здании МВД Чехии висят чешский и украинский флаги, в центре которых – портрет президента России Владимира Путина в черном гробу. Этот арт-объект был создан по инициативе министра Вита Ракушана.

Мы знаем, кто наш друг, истекающий кровью за нашу свободу. А еще мы знаем, кто наш враг, и не дадим ему украсть ни понятие патриотизма, ни наше знамя,
– написал Ракушан.

Инсталляцию вывесили в честь чествования дня создания Чехословакии. По словам Ракушана, он хочет, чтобы чехи продолжали проявлять мужество и стойкость даже в этот тяжелый период, как это делали основатели Чехословакии в 1918 году.

Как Чехия помогает Украине победить в войне

Достойно внимания – Чехия потратила полмиллиарда евро на украинских беженцев: смотрите видео