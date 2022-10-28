Инсталляцию вместе с флагами установили ночью 27 октября. Интересно, что русскому диктатору нарисовали усы Гитлера в форме буквы Z. Изготовление флага обошлось в 50 тысяч крон.
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Что символизирует арт-инсталляция
На здании МВД Чехии висят чешский и украинский флаги, в центре которых – портрет президента России Владимира Путина в черном гробу. Этот арт-объект был создан по инициативе министра Вита Ракушана.
Мы знаем, кто наш друг, истекающий кровью за нашу свободу. А еще мы знаем, кто наш враг, и не дадим ему украсть ни понятие патриотизма, ни наше знамя,
– написал Ракушан.
Инсталляцию вывесили в честь чествования дня создания Чехословакии. По словам Ракушана, он хочет, чтобы чехи продолжали проявлять мужество и стойкость даже в этот тяжелый период, как это делали основатели Чехословакии в 1918 году.
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- 25 октября правительство Чехии решило усилить визовые ограничения для российских граждан. Страна официально закрыла россиянам въезд на основании кратковременных шенгенских виз.
- Министр обороны Чехии Яна Чернохова анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. По ее словам, во время заседания Кабмина были внесены предложения по технике, которую можно передать для ВСУ.
- Чешская энергетическая компания ČEZ подает иск на "Газпром". Компания требует компенсации за перебои в поставках газа в текущем году. Единственный выход – международный арбитраж.
- В чешском городе Литомержице неизвестные решили несколько видоизменить памятник красноармейцу. В частности, на постамент дорисовали стиральную машинку. Кроме того, статую обрисовали красным цветом, который может символизировать кровь.
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