Инсталляцию вместе с флагами установили ночью 27 октября. Интересно, что русскому диктатору нарисовали усы Гитлера в форме буквы Z. Изготовление флага обошлось в 50 тысяч крон.

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Что символизирует арт-инсталляция

На здании МВД Чехии висят чешский и украинский флаги, в центре которых – портрет президента России Владимира Путина в черном гробу. Этот арт-объект был создан по инициативе министра Вита Ракушана.

Мы знаем, кто наш друг, истекающий кровью за нашу свободу. А еще мы знаем, кто наш враг, и не дадим ему украсть ни понятие патриотизма, ни наше знамя,

– написал Ракушан.

Инсталляцию вывесили в честь чествования дня создания Чехословакии. По словам Ракушана, он хочет, чтобы чехи продолжали проявлять мужество и стойкость даже в этот тяжелый период, как это делали основатели Чехословакии в 1918 году.

Как Чехия помогает Украине победить в войне

25 октября правительство Чехии решило усилить визовые ограничения для российских граждан. Страна официально закрыла россиянам въезд на основании кратковременных шенгенских виз.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. По ее словам, во время заседания Кабмина были внесены предложения по технике, которую можно передать для ВСУ.

Чешская энергетическая компания ČEZ подает иск на "Газпром". Компания требует компенсации за перебои в поставках газа в текущем году. Единственный выход – международный арбитраж.

В чешском городе Литомержице неизвестные решили несколько видоизменить памятник красноармейцу. В частности, на постамент дорисовали стиральную машинку. Кроме того, статую обрисовали красным цветом, который может символизировать кровь.

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