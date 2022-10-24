Иск на "Газпром"

Генеральный директор компании ČEZ Даниэль Бенеш заявил, что переговоры с "Газпромом" пока не возможны. Единственный выход – международный арбитраж.

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В тот момент, когда кто-то не выполняет имеющийся у вас контракт трудно говорить о чем-то, кроме компенсации ущерба,

– говорит Даниэль Бенеш.

Ущерб ČEZ в таком случае будет составлять примерно от сотен миллионов до миллиарда чешских крон.

Интересно, что в начале октября российский "Газпром" возобновил поставки газа в Италию через территорию Австрии, которая раньше была приостановлена из-за регулятивных изменений в Австрии.

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Сколько ЕС потребляет российский газ

До полномасштабной войны России в Украину ЕС получал 40% своего импорта газа из России. На сегодняшний день этот показатель упал до 7,5%.

Центрально-европейские страны-члены все еще получают относительно большие объемы российского газа.

Кипр и Швеция вообще не используют или используют очень мало газа в своем энергетическом балансе.

Франция, Италия, Испания и Польша являются одними из 15 государств-членов, настаивающих на той или иной форме ограничения цен на газ.

Газохранилища Европы сейчас заполнены на 92%, несмотря на то, что Россия снизила поставки газа.

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