Позов на "Газпром"

Генеральний директор компанії ČEZ Даніель Бенеш заявив, що переговори з "Газпромом" наразі не можливі. Єдиний вихід – міжнародний арбітраж.

Читайте також Кредит у біткойні: чи вигідніший він за традиційну позику

У той момент, коли хтось не виконує контракт, який у вас є, важко говорити про щось, окрім компенсації збитків,

– каже Даніель Бенеш.

Збитки ČEZ у такому разі складатимуть приблизно від сотень мільйонів до мільярда чеських крон.

Цікаво, що на початку жовтня російський "Газпром" поновив постачання газу до Італії через територію Австрії, яке раніше було призупинене через регулятивні зміни в Австрії.

Актуально ЄС виділить Україні мільярди євро: стало відомо, на що підуть гроші

Скільки ЄС споживає російського газу

До повномасштабної війни Росії в Україну ЄС отримував 40% свого імпорту газу з Росії. На сьогодні цей показник впав до 7,5%.

Центральноєвропейські країни-члени все ще отримують відносно великі обсяги російського газу.

Кіпр і Швеція взагалі не використовують або використовують дуже мало газу у своєму енергетичному балансі.

Франція, Італія, Іспанія та Польща є одними з 15 держав-членів, які наполягають на тій чи іншій формі обмеження цін на газ.

Газосховища Європи зараз заповнені на 92%, попри те, що Росія зменшила постачання газу.

Втомилися ділитися прибутком з посередниками? Глобальна криптобіржа Bybit надала можливість спотової торгівлі криптовалютою з нульовою комісією.