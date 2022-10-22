Соответствующую информацию сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Даниил Гетманцев 22 октября. По его данным, еще предстоит согласовать технические механизмы.

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Евросоюз согласовал помощь Украине

Есть приятная новость из Европы – лидеры государств-членов ЕС и руководство Еврокомиссии приняли стратегическое решение о ритмическом финансировании потребностей Украины в 2023 году на сумму 1,5 миллиарда евро ежемесячно,

– написал Гетманцев.

По его данным, уже есть информация, что:

в целом, Украина получит от Евросоюза 18 миллиардов евро;

министры финансов стран Евросоюза еще должны согласовать технические механизмы реализации этого решения.

Народный депутат заверил, что денег, чтобы покрыть ежемесячный дефицит бюджета, в Украине хватит до конца 2023 года. Ведь США заявили, что закроют половину потребностей Украины в финансах.

Стефанишина объяснила, куда пойдут деньги

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала в эфире телемарафона "Единые новости", что помощь Евросоюза – это результат более 6 месяцев переговоров.

Эти средства будут направляться в государственный бюджет Украины для поддержания существования государства, покрытия недостаточного бюджета: это и социальные, и медицинские, и пенсионные выплаты. Все, что необходимо для финансовой стабильности государства и выполнения государством базовых функций,

– заявила Стефанишина.

Кроме того, она заверила, что Украина:

рассчитывает, что часть денег будет ежемесячно идти на восстановление государства, ликвидацию повреждений, вызванных ракетными обстрелами России, в том числе энергетической инфраструктуры;

и к 2023 году мы со странами ЕС обеспечим всем необходимым наши энергетические компании.

Украина получила деньги в кредит

Ольга Стефанишина объяснила, что заранее было определено, куда должны пойти выделенные 18 миллиардов евро.

Расчет суммы производился исходя из потребностей украинского правительства. Освоение этих средств уже будет производиться для заранее направленных указанных целей,

– объяснила Стефанишина.

По данным вице-премьера, это не безвозвратная помощь.

"Это программа макрофинансовой помощи, в рамках которой Европейская Комиссия выступает гарантом этих средств. Эти средства являются кредитными, но кредитная ставка очень низкая, я бы даже сказала символическая", – сказала Ольга Стефанишина.

Евросоюз хочет использовать замороженные активы России на восстановление Украины

По итогам двухдневного заседания Европейского Совета определили, что Европейская комиссия должна подготовить варианты, позволяющие восстановить украинские города, используя замороженные активы страны-агрессора.

Стоит вспомнить, что в сентябре 2022 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина потребует по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций от России за тот ущерб, который Москва нанесла Украине полномасштабным вторжением.

Более того, министр заверил, что потери Украины на самом деле значительно выше.

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