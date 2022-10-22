И главы 27 государств и правительств стран-членов Европейского Союза поручили Европейской комиссии подготовить соответствующие варианты, которые бы позволили это сделать. Об этом говорится в выводах по итогам двухдневного заседания Европейского Совета.

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В документе отмечается, что Европейский Союз нацелен поддерживать Украину в предоставлении чрезвычайной помощи, восстановления и восстановления вместе с международными партнерами и институтами.

Более того, напоминая о своих выводах от 30 – 31 мая 2022 года, Европейский Совет предлагает Европейской комиссии в соответствии с правом ЕС и международным правом представить варианты с целью использования замороженных активов в поддержку восстановления Украины,

– говорится в документе.

А премьер Эстонии Кая Каллас в твиттере подчеркнула, что пора двигаться дальше, чтобы заставить агрессора заплатить.

"Более 300 миллиардов евро замороженных российских активов – давайте используем их, чтобы помочь Украине. Мы также должны привлечь Россию к ответственности. Украина просила об этом. ЕС должен взять на себя инициативу", – подчеркнула она.

Также ЕС обеспечит финансирование для Украины в течение 2023 года

Вместе с тем, Евросоюз до конца года перечислит Украине транш макрофинансовой помощи в объеме 9 миллиардов евро. Однако уже сейчас лидеры ЕС учитывают, как обеспечить стабильное финансирование базовых потребностей Украины в объеме 3 – 4 миллиарда евро в месяц.

Как сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, в целом с начала года ЕС поддержал Украину на сумму в 19 миллиардов евро.

Но внимание во время обсуждения сегодня было больше приковано к следующему году, поскольку для Украины очень важно иметь предполагаемый, надежный и стабильный приток поступлений.

– сказала фон дер Ляен.

Поэтому в 2023 году Украина получит финансирование от ЕС и партнеров в размере 18 миллиардов евро. Президент Еврокомиссии сказала, что это тот объем, на который Украина может рассчитывать, который будет стабильным и предполагаемым источником поступления средств.

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Оценить все убытки, которые Россия нанесла и продолжает наносить Украине, очень трудно. Однако еще в сентябре министр юстиции Денис Малюска отмечал, что Украина потребует по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, нанесенный в результате российского вторжения.

Обратите внимание! На самом же деле потери Украины от российского вторжения оцениваются гораздо больше, но указанная сумма соответствует размеру замороженных активов Банка России в странах G7.

К сожалению, агрессор в период с февраля по март нанес существенный ущерб по всей Украине. В частности, за этот период оккупанты разрушили или захватили по крайней мере 616 административных зданий и 978 медицинских учреждений, из которых 24 имеют статус частных, а также:

1270 школ,

786 детских садов,

775 объектов культуры,

80 религиозных сооружений,

149 заведений туризма,

153 спортивных объекта,

2910 торговых точек,

19 аэропортов и гражданских аэродромов,

110 железнодорожных вокзалов и станций,

315 мостов и мостовых переходов государственного, местного или коммунального значения,

10 ТЭЦ и 322 котельных.

На днях Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что механизм возмещения Украине ущерба путем замороженных активов россиян будет разработан до конца 2022 года. Украина работает над тем, чтобы ООН поддержала резолюцию по внедрению соответствующего международного механизма возмещения.

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