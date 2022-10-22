І голови 27 держав і урядів країн-членів Європейського Союзу доручили Європейській комісії підготувати відповідні варіанти, які дозволили б це зробити. Про це мовиться у висновках за підсумками дводенного засідання Європейської Ради.

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У документі зазначається, що Європейський Союз налаштований підтримувати Україну у наданні надзвичайної допомоги, відновлення і відбудови разом з міжнародними партнерами та інституціями.

Ба більше, нагадуючи про свої висновки від 30 – 31 травня 2022 року, Європейська Рада пропонує Європейській комісії відповідно до права ЄС і міжнародного права представити варіанти з метою використання заморожених активів на підтримку відбудови України,

– мовиться у документі.

А прем'єрка Естонії Кая Каллас у твітері наголосила, що настав час рухатися далі, щоб змусити агресора заплатити.

"Понад 300 мільярдів євро заморожених російських активів – давайте використаємо їх, щоб допомогти Україні. Ми також повинні притягнути Росію до відповідальності. Україна просила про це. ЄС має взяти на себе ініціативу", – підкреслила вона.

Також ЄС забезпечить фінансування для України протягом 2023 року

Разом з тим Євросоюз до кінця року перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі 9 мільярдів євро. Однак вже зараз лідери ЄС зважають, як забезпечити стабільне фінансування базових потреб України в обсязі 3 – 4 мільярди євро на місяць.

Як сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, загалом від початку року ЄС підтримав Україну на суму у 19 мільярдів євро.

Але увага під час обговорення сьогодні була більше прикута до наступного року, оскільки для України дуже важливо мати передбачуваний, надійний та стабільний притік надходжень,

– сказала фон дер Ляєн.

Тому протягом 2023 року Україна отримає фінансування від ЄС та партнерів у розмірі 18 мільярдів євро. Президентка Єврокомісії сказала, що це той обсяг, на який Україна може розраховувати, який буде стабільним та передбачуваним джерелом надходження коштів.

Відбудова України після війни: що про це відомо

Оцінити всі збитки, яких Росія завдала та продовжує завдавати Україні, дуже важко. Однак ще у вересні міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

Зверніть увагу! Насправді ж втрати України від російського вторгнення оцінюються набагато більше, але зазначена сума відповідає розміру заморожених активів Банку Росії в країнах G7.

На жаль, агресор у період від лютого до березня завдав суттєвої шкоди по всій Україні. Зокрема, за цей період окупанти зруйнували або захопили принаймні 616 адміністративних будівель та 978 медичних закладів, з яких 24 мають статус приватних, а також:

1270 шкіл,

786 дитячих садків,

775 обʼєктів культури,

80 релігійних споруд,

149 закладів туризму,

153 спортивні обʼєкти,

2910 торговельних точок,

19 аеропортів і цивільних аеродромів,

110 залізничних вокзалів і станцій,

315 мостів і мостових переходів державного, місцевого або комунального значення,

10 ТЕЦ та 322 котельні.

Днями Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що механізм відшкодування Україні збитків шляхом заморожених активів росіян буде розроблений до кінця 2022 року. Наразі Україна працює над тим, щоб ООН підтримала резолюцію щодо впровадження відповідного міжнародного механізму відшкодування.

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