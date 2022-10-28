Інсталяцію разом з прапорами встановили уночі 27 жовтня. Цікаво, що російському диктатору намалювали вуса Гітлера у формі літери Z. Виготовлення прапора коштувало 50 тисяч крон.

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Що символізує арт-інсталяція

На будівлі МВС Чехії висять чеський та український прапори, у центрі яких – портрет президента Росії Владіміра Путіна в чорній труні. Цей арт-об'єкт був створений за ініціативи міністра Віта Ракушана.

Ми знаємо, хто наш друг, який стікає кров'ю за нашу свободу. А ще ми знаємо, хто наш ворог, і не дамо йому вкрасти ні поняття патріотизму, ні наш прапор,

– написав Ракушан.

Інсталяцію вивісили на честь вшанування дня створення Чехословаччини. За словами Ракушана, він хоче, аби чехи продовжували проявляти мужність і стійкість навіть у цей важкий період, як колись це робили засновники Чехословаччини в 1918 році.

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