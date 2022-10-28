Інсталяцію разом з прапорами встановили уночі 27 жовтня. Цікаво, що російському диктатору намалювали вуса Гітлера у формі літери Z. Виготовлення прапора коштувало 50 тисяч крон.
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Що символізує арт-інсталяція
На будівлі МВС Чехії висять чеський та український прапори, у центрі яких – портрет президента Росії Владіміра Путіна в чорній труні. Цей арт-об'єкт був створений за ініціативи міністра Віта Ракушана.
Ми знаємо, хто наш друг, який стікає кров'ю за нашу свободу. А ще ми знаємо, хто наш ворог, і не дамо йому вкрасти ні поняття патріотизму, ні наш прапор,
– написав Ракушан.
Інсталяцію вивісили на честь вшанування дня створення Чехословаччини. За словами Ракушана, він хоче, аби чехи продовжували проявляти мужність і стійкість навіть у цей важкий період, як колись це робили засновники Чехословаччини в 1918 році.
Як Чехія допомагає Україні перемогти у війні
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- Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова анонсувала новий пакет військової допомоги для України. За її словами, під час засідання Кабміну внесли пропозиції щодо техніки, яку можна передати для ЗСУ.
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- У чеському місті Літомержіце невідомі вирішили дещо видозмінити пам'ятник червоноармійцю. Зокрема, на постамент домалювали пральну машинку. Крім того, статую обмалювали червоним кольором, який може символізувати кров.
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