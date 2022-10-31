Що важливо, на підтримку України зібралося набагато більше людей. Зокрема, на Вацлавську площу вийшли десятки тисяч небайдужих.

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Як минув мітинг на підтримку України у Чехії

У руках люди тримали прапори України та банери з написами "Чехія проти страху", "Ми впораємося з цим" та "В Україні на карту поставлено майбутнє демократії".

Дякуємо, що прийшли подивитися своєму страху в очі. Зрозуміло, що багато хто боїться. Та це не завжди погано. Страх – хороший слуга, який допомагає нам виживати,

– заявили організатори.

Активістам показали звернення першої леді України Олени Зеленської. Вона закликала чехів не забувати про те, що відбувається в Україні. Дружина президента наголосила, що Росія хоче втягнути весь світ у темряву, але їй це не вдасться, якщо люди не заплющать очі на війну.

До речі, до активістів звернувся також відомий чеський актор і драматург Їржі Сухі. Він закликав своїх земляків бути хоробрими й пам'ятати: доки чехів лякають темрявою і морозами, українців лякають смертю.

У Празі люди зібралися на площі, щоб підтримати Україну / Фото Sota

Перед тим на площі відбулася проросійська акція

Акція на підтримку України стала відповіддю на шабаш, який влаштували фанати "русского міра" 28 жовтня. Тоді чеський уряд закликали до переговорів з Кремлем про постачання газу. На щастя, на правильну акцію людей зібралося більше.

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