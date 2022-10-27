Суд чеського міста Кладно відправив до в'язниці двох місцевих блогерів, яких звинувачували у ненависницьких висловлюваннях щодо українців у публічно поширеному відео.

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Яке покарання обрали блогерам

Окружний суд Кладна відправив двох відеоблогерів Патріка Тушла та Томаша Чермака на 10 і 6 місяців до в'язниці. Це був найменший можливий вирок, обом загрожувало до 3 років позбавлення волі. Вирок не є остаточним, він може бути оскаржений.

Вирок було винесено того ж дня, коли суд розпочав розгляд справи. Обох фігурантів, які досі перебували під вартою, доставили до суду конвоїри.



Патрік Тушла та Томаш Чермак / Фото Novinky

У своїй заяві на обвинувальний акт Тушл заявив, що не має нічого проти українців в цілому. Однак він засуджує дії деяких українських націоналістів. Він просив вибачення за ненормативну лексику, використану у відео. Патрік заявив, що не відчуває себе невинним, але погоджується з тим, що форма відео була недоречною. Чермак сказав, що припустився помилки, а також визнав недоречність виступу.

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Обвинувачення було порушено прокуратурою за вчинення злочину, пов'язаного з наклепом на націю, расу, етнічну групу чи іншу групу осіб, а також за розпалювання ненависті до групи осіб або обмеження їхніх прав і свобод.

Що говорили блогери в прямому ефірі

Ганебний інцидент стався у серпні. Під час прямого ефіру блогери зневажливо висловлювалися про українських біженців та закликали проводити контрдемонстрації у відповідь на їхні акції в Чехії.

Тоді Чермак сказав: "Українці починають розмножуватися тут, одна демонстрація за іншою. Ми повинні діяти зараз, інакше ми потрапимо в пекло".

Ролик також містить низку принизливих та нецензурних висловлювань, в яких українці називаються "лайном", "брудними" тощо.

У Чехії поглузували з пам'ятника червоноармійцю

У чеському місті Літомержіце невідомі вирішили дещо видозмінити пам'ятник червоноармійцю. Вони домалювали пральну машину на постаменті. Дуже символічно, адже росіяни неодноразово демонстрували, як вміють "воювати", а точніше – мародерити.

То ж тепер червоноармієць стоїть на пральній машинці – найбільшому здобутку, з яким російська армія йшла з Київщини.

Крім того, статую обмалювали червоним кольором, який може символізувати кров.

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