Суд чешского города Кладно отправил в тюрьму двух местных блоггеров, обвиняемых в ненавистных высказываниях по отношению к украинцам в публично распространенном видео.

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Какое наказание избрали блоггерам

Окружной суд в Кладно отправил двух видеоблоггеров Патрика Тушла и Томаша Чермака на 10 и 6 месяцев в тюрьму. Это был самый маленький возможный приговор, обоим грозило до 3 лет лишения свободы. Приговор не окончательный, он может быть обжалован.

Приговор был вынесен в тот же день, когда суд приступил к рассмотрению дела. Обоих фигурантов, до сих пор находившихся под стражей, доставили в суд конвоиры.



Патрик Тушла и Томаш Чермак / Фото Novinky

В своем заявлении на обвинительный акт Тушла заявил, что не имеет ничего против украинцев в целом. Однако он осуждает действия некоторых украинских националистов. Он извинялся за ненормативную лексику, использованную в видео. Патрик заявил, что не чувствует себя невиновным, но согласен с тем, что форма видео была неуместной. Чермак сказал, что допустил ошибку, а также признал неуместность выступления.

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Обвинение было возбуждено прокуратурой за совершение преступления, связанного с клеветой на нацию, расу, этническую группу или другую группу лиц, а также за разжигание ненависти к группе лиц или ограничение их прав и свобод.

Что говорили блоггеры в прямом эфире

Позорный инцидент произошел в августе. Во время прямого эфира блогеры пренебрежительно высказывались об украинских беженцах и призывали проводить контрдемонстрации в ответ на их акции в Чехии.

Тогда Чермак сказал: "Украинцы начинают размножаться здесь, одна демонстрация за другой. Мы должны действовать сейчас, иначе мы попадем в ад".

Ролик также содержит ряд унизительных и нецензурных высказываний, в которых украинцы называются "дерьмом", "грязными" и т.д.

В Чехии посмеялись над памятником красноармейцу

В чешском городе Литомержице неизвестные решили несколько видоизменить памятник красноармейцу. Они дорисовали стиральную машину на постаменте. Очень символично, ведь россияне неоднократно демонстрировали, как умеют воевать, а точнее – мародерить.

Теперь красноармеец стоит на стиральной машинке – крупнейшем достижении, с которым российская армия шла с Киевщины.

Кроме того, статую обрисовали красным цветом, который может символизировать кровь.

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