В НАТО намечается гендерная революция
Список наиболее обсуждаемых на этот пост кандидатов сейчас такой:
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- Христя Фриланд, вице-премьер и министр финансов Канады (54 года);
- Кая Каллас, премьер-министр Эстонии (45 лет);
- Зузана Чапутова, президент Словакии (49 лет);
- Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии с 2015 по 2020 год (54 года);
- Бен Уоллес, министр обороны Великобритании (52 года).
Очевидно, что следующий генсек НАТО возьмет на себя весь груз решений, связанных с войной с Россией. И речь идет не только о принятии Украины в НАТО, но и, возможно, прямом участии НАТО в войне непосредственно на территории России. Это и формирование новой политики безопасности, и новые программы вооружения.
Страшный сон Кремля
Но давайте на минуту представим, что она или кто-то из женщин станет генсеком НАТО. Пуканы на России порвутся окончательно. С их "домостроевской" психологией отношений между мужчиной и женщиной представить подобное невозможно. Там вот такие отношения: "...Должен муж жену свою наказывать и вразумлять наедине страхом, а наказав – простить и поучить, но при этом жене на мужа не гневаться". Идеальные отношения между ними – это наказание с оговорками "ни кулаком под сердце, ни пинком, ни посохом не колоть никаким железным, и деревом не бить".
О главном Путин близок к созданию союзного государства с аятоллами
С поднятием из глубин подсознания махровых средневековых паттернов поведения где мужик – соль земли, ее опора, которому позволено все, проиграть войну "бабе" будет совсем позорно. Путин после этого будет дискредитирован в глазах собственного населения окончательно. Образ альфа-самца с голым торсом, преодолевающего бурную реку на медведе, рухнет в одночасье. Впору будет рисовать новые лубки о том, как "баба" гоняет Путина по избе скалкой-HIMARS.
Это у нас женщина – "Софія" или красавица Оксана, а на болотах самый упоминаемый женский образ – Баба-Яга и Аленушка с козлом. Это в демократиях – равноправие, отсутствие (как минимум – стремление) дискриминации по гендерному признаку, а на России 63% верят, что Запад хочет подорвать духовные скрепы геями.
При этом важно понимать – Запад, конечно, не будет вслух произносить все эти неполиткорректные вещи, но не думать он о них не сможет.
Интересно – может ли НАТО вступить в войну против России: смотрите видео