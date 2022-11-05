Сама же министр финансов Канады активно поддерживает Украину и выступает против российского вторжения. Эту информацию сообщило американское издание, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с обсуждением темы.

Читайте также Христя Фриланд заявила о необходимости исключить Россию из G20

Новым генсеком НАТО может стать политик с украинскими корнями

Чиновники из США рассказывают, что уже началась борьба за то, кто станет преемником Генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Его полномочия завершаются осенью 2023 года.

Хотя официальные лица предупреждали, что это только начало (обсуждения – 24 канал), но очень часто имена, которые всплывают первыми, не выдерживают переговоров между 30 членами НАТО, но в Вашингтоне появился один главный кандидат: 54-летняя Христя Фриланд, канадско-украинская вице-премьер-министр и министр финансов Канады,

– говорится в сообщении.

Известно, что Христя Фриланд – бывшая журналистка. Она владеет пятью языками: английским, французским, итальянским, украинским и русским.

Политик может стать первой женщиной и первой гражданкой Канады в должности Генерального секретаря НАТО.

Однако Соединенные Штаты официально своего кандидата на пост генсека не выдвигают, поскольку их генерал традиционно является верховным главнокомандующим силами Альянса в Европе.

Кто еще может претендовать на должность генсека НАТО

Конкурентами Христи Фриланд, по данным издания, является премьер Эстонии 45-летняя Кая Каллас, президент Словакии 49-летняя Зузана Чапутова, экс-президент Хорватии 54-летняя Колинда Грабар-Китарович. Кроме того, у Великобритании есть свой кандидат – министр обороны 52-летний Бен Уоллес.

Предварительно известно, что Европейский Союз хочет, чтобы должностное лицо было из страны-члена НАТО.

Однако издание отметило, что должностное лицо, которое станет Генеральным секретарем НАТО в следующем году, возглавит Альянс в наиболее критический момент в его истории. Ведь:

война в Украине обозначила появление большего количества войск НАТО у границ России;

Присоединения ждут потенциальные новые члены Альянса Швеция и Финляндия, которые ранее были нейтральными;

есть новые потребности в деньгах и оборудовании.

Следует отметить, что летом 2022 года СМИ писали о том, что бывший премьер Великобритании и друг Украины Борис Джонсон может стать следующим генсеком НАТО. Политолог Николай Давыдюк считает, что такое назначение будет смертью для Владимира Путина.

Что известно о Христе Фриланд

Кристина Александровна Фриланд родилась в канадском округе Пис-Ривер семье Дональда Фриланда и Галины Хомяк. Мать политика украинка, которая родилась в Германии в лагере для беженцев, а папа – канадец. Родители Кристины – адвокаты.

Христя Фриланд училась в Оксфорде и Гарварде. Затем начала свою карьеру как журналистка и писала для ведущих мировых изданий.

Она является автором книги "Плутократы: расцвет глобальных супербогачей и упадок всех других", которая стала бестселлером The New York Times.

Уже в 2013 году журналистка присоединилась к Либеральной партии Джастину Трюдо. Политик всегда поддерживала Украину, критиковала действия России и приезжала на Родину матери.

Она заявляла, что Канада никогда не поддержит российское вмешательство и аннексию Крыма, ведь это вопиющее нарушение международного права. Подробнее о политике читайте по ссылке.

Заметьте Генсеком НАТО может стать Христя Фриланд – канадка украинского происхождения, – СМИ

Смотрите также – Украине удалось убедить НАТО ударить по Путину: видео