Фриланд подчеркнула, что об этом шла речь в ходе двусторонних и многосторонних встреч Канады. России нет места за столом переговоров G20.

Заметьте России устроили бойкот на встрече G20

Там страны собираются для поддержания глобального процветания и глобальной экономики. Она основана на правилах.

Я убеждена, что G20 следует изгнать Россию, и это мнение четко выразили все наши ведущие союзники,

– заметила Фриланд.

Впервые в истории на G20 выступил представитель Украины

Сергей Марченко – министр финансов Украины – выступил на сессии G20 "Глобальная экономика и риски". Это произошло впервые в истории.

Там Марченко произнес речь. В частности, отметил, что Россия – это заболевание мировой экономики. Между тем, Украина – "это те клетки иммунитета, которые должны быть активированы международной медициной, чтобы убить болезнь".

Важно – иностранные страны станут патронами областей Украины: смотрите видео