Фриланд подчеркнула, что об этом шла речь в ходе двусторонних и многосторонних встреч Канады. России нет места за столом переговоров G20.
Заметьте России устроили бойкот на встрече G20
Там страны собираются для поддержания глобального процветания и глобальной экономики. Она основана на правилах.
Я убеждена, что G20 следует изгнать Россию, и это мнение четко выразили все наши ведущие союзники,
– заметила Фриланд.
Впервые в истории на G20 выступил представитель Украины
Сергей Марченко – министр финансов Украины – выступил на сессии G20 "Глобальная экономика и риски". Это произошло впервые в истории.
Там Марченко произнес речь. В частности, отметил, что Россия – это заболевание мировой экономики. Между тем, Украина – "это те клетки иммунитета, которые должны быть активированы международной медициной, чтобы убить болезнь".
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