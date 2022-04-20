Бойкот прошел в среду 20 апреля. Среди других официальных лиц зал заседания покинул министр финансов Украины Сергей Марченко.

Читайте также США ввели новые санкции против России

Кто покинул заседание

В СМИ рассказывают, что заседание было посвящено экономическим рискам, связанным с вторжением России в Украину.

Один из собеседников журналистов отметил, что некоторые официальные лица, присутствовавшие на мероприятии, выключили камеры и переводчики, когда началось выступление представителей России.

России устроили бойкот на встрече G20 / Фото твиттер Chrystia Freeland

Министр финансов Канады Христя Фриланд разместила в твиттере фото участников бойкота. Среди них – министр финансов Украины Сергей Марченко, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, руководитель Банка Англии Эндрю Бейли, комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони и министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг.

Обратите внимание – брифинг Зеленского и Шарля Мишеля: смотрите видео