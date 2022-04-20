Бойкот відбувся у середу 20 квітня. Серед інших офіційних осіб залу засідання покинув міністр фінансів України Сергій Марченко.

Читайте також США ввели нові санкції проти Росії

Хто покинув засідання

У ЗМІ розповідають, що засідання було присвячене економічним ризикам, пов'язаним із вторгненням Росії в Україну.

Один зі співрозмовників журналістів відзначив, що деякі офіційні особи, які були присутні на заході, вимкнули камери та перекладачі, коли розпочався виступ представників Росії.

Росії влаштували бойкот на зустрічі G20
Росії влаштували бойкот на зустрічі G20 / Фото твітер Chrystia Freeland

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд розмістила у твіттері фото учасників бойкоту. Серед них – міністр фінансів України Сергій Марченко, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл, керівник Банку Англії Ендрю Бейлі, комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні та міністр фінансів Нідерландів Сігрід Кааг.

Зверніть увагу – брифінг Зеленського та Шарля Мішеля: дивіться відео