За даними Мінфіну США, глобальна мережа, яку створив Малофєєв для ухилення від санкцій, налічує близько 40 наближених до нього осіб та компаній. Усі вони тепер під обмеженнями США.

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Хто потрапив під нові санкції

Мінфін США наклав санкції на російські "Транскапіталбанк" його дочірню організацію "Інвесттрейдбанк". Крім них, під обмеженнями "мережа Малфєєва":