За даними Мінфіну США, глобальна мережа, яку створив Малофєєв для ухилення від санкцій, налічує близько 40 наближених до нього осіб та компаній. Усі вони тепер під обмеженнями США.
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Хто потрапив під нові санкції
Мінфін США наклав санкції на російські "Транскапіталбанк" його дочірню організацію "Інвесттрейдбанк". Крім них, під обмеженнями "мережа Малфєєва":
- "Міжнародне агентство суверенного розвитку" – організація, яка зареєстрована в Москві. В координації з польським урядом створює угоди з різними країнами світу, які фактично пом'ягшують санкційний вплив для російських компаній. Під санкції також потрапили посадовці організації – Михайло Якушев, Олексій Суботін, Олександра Окулова, Артем Самойлов, Олексій Купріянов та Микита Меліков.