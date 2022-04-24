Фріланд наголосила, що про це мовилося під час двосторонніх та багатосторонніх зустрічей Канада. Росії немає місця за столом переговорів G20.

Зауважте Росії влаштували бойкот на зустрічі G20

Там країни збираються для підтримки глобального процвітання та глобальної економіки. Вона – заснована на правилах.

Я переконана, що G20 слід вигнати Росію, і цю думку чітко висловили усі наші провідні союзники,

– зауважила Фріланд.

Вперше в історії на G20 виступив представник України

Сергій Марченко – міністр фінансів України – виступив на сесії G20 "Глобальна економіка та ризики". Це відбулося вперше в історії.

Там Марченко виголосив промову. Зокрема, зауважив, що Росія – це хвороба світової економіки. Тим часом Україна – "це ті клітини імунітету, які мають бути активовані міжнародною медициною, щоб убити хворобу".

Важливо – іноземні країни стануть патронами областей України: дивіться відео