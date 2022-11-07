Осведомленность на двойку

Ведь заявление о "нетипичности зверств для россиян" однозначно снимает вопрос, изучал ли товарищ Франциск хоть вскользь новую и новейшую историю восточных территорий Европы и что здесь творили россияне (с документами, фактами, раскопанными массовыми захоронениями и пожарищами за последние столетия). "Садись, два!".

Актуальное Почему Россия обречена на распад и когда она перестанет быть угрозой для Украины

Владельцам излишне тонкой для изучения кровавой истории душевной организации достаточно может сказать о "христианских добродетелях россиян" даже описание экспозиций "Эрмитажа" и "Третьяковки" с "Русским музеем".



Попытки папы заигрывать с Кремлем свидетельствуют о его оторванности от реальности / Коллаж 24 канала

Просто перечень экспонатов с территорий Европы, которые никогда Россией не покупались, ей не дарились, не обменивались... То есть тупо были украдены или намародерены во время нападений – в течение 300 лет. Так что Папа – просто…

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