Обізнаність на двійку

Бо заява про "нетиповість звірств для росіян" однозначно знімає питання, чи товариш Франциск вивчав хоч побіжно нову і новітню історію східних теренів Європи і що тут чинили росіяни (з документами, фактами, розкопаними масовими похованнями і згарищами за останні століття). "Сідай, два!".

Актуальне Чому Росія приречена на розпад і коли вона перестане бути загрозою для України

Власникам надміру тонкої для вивчення кривавої історії душевної організації достатньо може сказати про "християнські чесноти росіян" навіть опис експозицій "Ермітажа" і "Трєтьяковкі" з "Русскім музєєм".



Намагання папи загравати із Кремлем свідчить про його відірваність від реальності / Колаж 24 каналу

Просто перелік експонатів з теренів Європи, котрі ніколи Росією не купувались, їй не дарувались, не обмінювались... Тобто тупо були вкрадені чи намародерені під час нападів – протягом 300 років. Тож Папа – просто…

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