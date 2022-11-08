Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что "хлопок" произошел около 14:00 в селе Вознесенка. По словам Федорова, штаб оккупантов поджарили местные силы сопротивления.

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Потери врага уточняют

Мэр Мелитополя рассказал, что россияне разместили свой штаб в одной из захваченных церквей. Сообщается, что информацию о вражеских потерях уточняют.

Кроме того, Иван Федоров опубликовал красноречивую фотографию "хлопка" у оккупантов. "Солнце горит. Ру*ня пылает", – написал он.

Силы сопротивления подожгли штаб оккупантов / Фото с телеграма Ивана Федорова

Какая ситуация в оккупированном Мелитополе

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