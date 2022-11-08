Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что "хлопок" произошел около 14:00 в селе Вознесенка. По словам Федорова, штаб оккупантов поджарили местные силы сопротивления.

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Потери врага уточняют

Мэр Мелитополя рассказал, что россияне разместили свой штаб в одной из захваченных церквей. Сообщается, что информацию о вражеских потерях уточняют.

Кроме того, Иван Федоров опубликовал красноречивую фотографию "хлопка" у оккупантов. "Солнце горит. Ру*ня пылает", – написал он.

Силы сопротивления подожгли штаб оккупантов / Фото с телеграма Ивана Федорова

Какая ситуация в оккупированном Мелитополе

В оккупированном Мелитополе утром 3 ноября произошел мощный "хлопок". Россияне неудачно покурили на заводе "Рефма", в результате чего был уничтожен командный пункт оккупантов.

Кроме того, из-за "хлопка" повреждено около 80 единиц военной техники разного типа. Сообщалось, что после взрывов на заводе Рефма из Мелитополя массово вывозят раненых офицеров ФСБ.

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Иван Федоров заявил, что российские захватчики превращают оккупированную часть Запорожья в военную базу. Оккупанты уже заняли промышленные предприятия.

Также российские оккупанты решили набирать подростков в свою так называемую "Юнармию". Учащихся 9 – 11 классов россияне учат пользоваться автоматами. Оружие на уроках теперь обыденность для украинцев в оккупированном городе.

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