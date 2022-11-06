Частичная мобилизация в России совсем провалилась. Об этом свидетельствует ряд факторов. В том числе и то, что на оккупированных территориях враг пытается милитаризовать даже детей.

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Оккупанты продолжают милитаризировать детей

Как отметил мэр Мелитополя Иван Федоров, россияне в Мелитополе планируют воспитать под себя "верноподданных террористического государства". Они продолжают усиливать идеологическое давление, как на детей, так и на молодежь. И делают это для того, чтобы в будущем их можно было использовать в войне против Украины.

Понятно, что начинается все с образовательного процесса. Прежде всего следует помнить, что оккупанты обучают детей по российским учебникам, завезенным ранее. У них история совершенно извращена, а излагали ее в учебниках строго по методичкам КГБ.

Но это еще не все. К примеру, для старшеклассников подготовили преподавание военной подготовки. Таким образом враг может готовить их к возможному участию в так называемых "доброботах".

Федоров добавил, что оккупанты еще и формируют отряды "Юнармии". Делают они это на базе фейкового местного университета. Напомним, что это организация, курируемая министерством обороны России. Она занимается подготовкой будущего "пушечного мяса" для войск, а также сотрудников спецслужб.

Напомним, что попасть в "Юнармию" могут все от 8 до 18 лет!

Пропаганда войны – это криминальное преступление. А пропаганда войны среди несовершеннолетних – это преступление против человечества,

– подчеркнул Федоров.

Что происходит в Мелитополе в последние дни

Начнем с того, что россияне вернули памятник Ленину. Напомним, что эту мерзость из города демонтировали 7 лет назад.

Тем временем оккупанты в школах уже начали заставлять детей пользоваться оружием. По крайней мере, такие "уроки" уже проходили ученики 9 – 11 классов.

Не обошлось также и без взрывов. Они прозвучали на "Рефме". В результате ранения получили около 50 захватчиков, а уничтожить удалось до 10 единиц техники.

В то же время следует заметить, что для врагов Мелитополь стал еще важнее. Теперь именно через него курсируют колонны военной техники, ведь враг не может использовать поломанный Крымский мост.

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