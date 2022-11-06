Часткова мобілізація у Росії остаточно провалилася. Про це свідчить низка чинників. Зокрема й той, що на окупованих територіях ворог намагається мілітаризувати навіть дітей.
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Окупанти продовжують мілітаризувати дітей
Як зазначив мер Мелітополя Іван Федоров, росіяни в Мелітополі планують виховати під себе "вірнопідданих терористичної держави". Вони продовжують посилювати ідеологічний тиск як на дітей, так і на молодь. І роблять це для того, щоб у майбутньому можна було їх використовувати у війні проти України.
Ясна річ, що починається все з освітнього процесу. Передовсім слід пам'ятати, що окупанти навчають дітей за російськими підручниками, завезеними раніше. У них історія абсолютно перекручена, а укладали її у книжки строго за методичками КДБ.
Але і це ще не все. До прикладу, для старшокласників підготували викладання військового вишколу. Таким чином ворог може готувати їх до можливої участі у так званих "добробатах".
Федоров додав, що окупанти ще й формують загони "Юнармії". Роблять вони це на базі фейкового місцевого університету. Нагадаємо, що це організація, якою курує міністерство оборони Росії. Вона займається підготовкою майбутнього "гарматного м'яса" для війська, а також співробітників спецслужб.
Пропаганда війни – це кримінальний злочин. А пропаганда війни серед неповнолітніх – це злочин проти людства,
– наголосив Федоров.
Що відбувається у Мелітополі останніми днями
- Почнімо з того, що росіяни повернули пам'ятник Леніну. Нагадаємо, що цю бридоту з міста демонтували 7 років тому.
- Тим часом окупанти у школах уже почали змушувати дітей користуватися зброєю. Принаймні такі "уроки" уже проходили учні 9 – 11 класів.
- Не минулося також і без вибухів. Вони пролунали на "Рефмі". Внаслідок цього поранень зазнали близько 50 загарбників, а знищити вдалося до 10 одиниць техніки.
- Водночас слід зауважити, що для ворогів Мелітополь став ще важливішим. Тепер саме через нього курсують колони військової техніки, адже ворог не може використовувати понищений Кримський міст.
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