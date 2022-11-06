Часткова мобілізація у Росії остаточно провалилася. Про це свідчить низка чинників. Зокрема й той, що на окупованих територіях ворог намагається мілітаризувати навіть дітей.

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Окупанти продовжують мілітаризувати дітей

Як зазначив мер Мелітополя Іван Федоров, росіяни в Мелітополі планують виховати під себе "вірнопідданих терористичної держави". Вони продовжують посилювати ідеологічний тиск як на дітей, так і на молодь. І роблять це для того, щоб у майбутньому можна було їх використовувати у війні проти України.

Ясна річ, що починається все з освітнього процесу. Передовсім слід пам'ятати, що окупанти навчають дітей за російськими підручниками, завезеними раніше. У них історія абсолютно перекручена, а укладали її у книжки строго за методичками КДБ.

Але і це ще не все. До прикладу, для старшокласників підготували викладання військового вишколу. Таким чином ворог може готувати їх до можливої участі у так званих "добробатах".

Федоров додав, що окупанти ще й формують загони "Юнармії". Роблять вони це на базі фейкового місцевого університету. Нагадаємо, що це організація, якою курує міністерство оборони Росії. Вона займається підготовкою майбутнього "гарматного м'яса" для війська, а також співробітників спецслужб.

Нагадаємо, що потрапити до "Юнармії" можуть усі віком від 8 до 18 років!

Пропаганда війни – це кримінальний злочин. А пропаганда війни серед неповнолітніх – це злочин проти людства,

– наголосив Федоров.

Що відбувається у Мелітополі останніми днями

Почнімо з того, що росіяни повернули пам'ятник Леніну. Нагадаємо, що цю бридоту з міста демонтували 7 років тому.

Тим часом окупанти у школах уже почали змушувати дітей користуватися зброєю. Принаймні такі "уроки" уже проходили учні 9 – 11 класів.

Не минулося також і без вибухів. Вони пролунали на "Рефмі". Внаслідок цього поранень зазнали близько 50 загарбників, а знищити вдалося до 10 одиниць техніки.

Водночас слід зауважити, що для ворогів Мелітополь став ще важливішим. Тепер саме через нього курсують колони військової техніки, адже ворог не може використовувати понищений Кримський міст.

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