Загарбники збираються відкрити пам'ятник 7 листопада. Зараз до цього "заходу" готуються. Контролює процеси колаборант Тарас Генов.

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Хто сприяв "реінкарнації Леніна"

Журналісти згадали й колаборантів, які сприяли встановленню пам'ятника. Після демонтажу всі скульптури поваленого вождя зберігали на одному з комунальних складів.


Окупанти повернули демонтований пам'ятник / Фото "Ріа Мелітополь"

Леніна видали Олексій Тегімбаєв та Андрій Хрущ. Перший працює "директором" фейкового департаменту будівництва та ЖКГ, другий – псевдодиректор КП "Жилмасив".


Пам'ятник Леніну / Фото "Ріа Мелітополь"

Яка ситуація в Мелітополі

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