Загарбники збираються відкрити пам'ятник 7 листопада. Зараз до цього "заходу" готуються. Контролює процеси колаборант Тарас Генов.

До речі У Мелітополі росіяни змушують дітей користуватися автоматами

Хто сприяв "реінкарнації Леніна"

Журналісти згадали й колаборантів, які сприяли встановленню пам'ятника. Після демонтажу всі скульптури поваленого вождя зберігали на одному з комунальних складів.



Окупанти повернули демонтований пам'ятник / Фото "Ріа Мелітополь"

Леніна видали Олексій Тегімбаєв та Андрій Хрущ. Перший працює "директором" фейкового департаменту будівництва та ЖКГ, другий – псевдодиректор КП "Жилмасив".



Пам'ятник Леніну / Фото "Ріа Мелітополь"

Яка ситуація в Мелітополі

У Мелітополі веселе життя для окупантів влаштовують партизани та "бавовна". Наприклад, у селі Світлодолинське, що біля міста, "бавовна" завітала на залізничний міст, яким росіяни перевозили свою техніку у напрямку Запоріжжя.

3 листопада вибухи лунали на захопленому окупантами завод "Рефма". На його території розміщувався один з основних штабів ворога.

Унаслідок "бавовни" на заводі "Рефма" поранень зазнали 50 російських солдатів. 10 одиниць військової техніки знищені вщент, а ще 80 – пошкодженні.

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