Захватчики намерены открыть памятник 7 ноября. Сейчас к этому "мероприятию" готовятся. Контролирует процессы коллаборант Тарас Генов.
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Кто способствовал "реинкарнации Ленина"
Журналисты вспомнили и коллаборантов, способствовавших установке памятника. После демонтажа все скульптуры поваленного вождя хранили на одном из коммунальных складов.
Оккупанты вернули демонтированный памятник / Фото "Риа Мелитополь"
Ленина выдали Алексей Тегимбаев и Андрей Хрущ. Первый работает "директором" фейкового департамента строительства и ЖКХ, второй – псевдодиректор КП "Жилмассив".
Памятник Ленину / Фото "Риа Мелитополь"
Какая ситуация в Мелитополе
- В Мелитополе веселую жизнь для оккупантов устраивают партизаны и "хлопок". Например, в селе Светлодолинское, возле города, "хлопок" посетил железнодорожный мост, по которому россияне перевозили свою технику в направлении Запорожья.
- 3 ноября взрывы раздавались на захваченном оккупантами заводе "Рефма". На его территории размещался один из основных штабов врага.
- В результате "хлопка" на заводе "Рефма" ранения получили 50 российских солдат. 10 единиц военной техники уничтожены полностью, а еще 80 – повреждены.
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