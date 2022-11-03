Эту информацию начали распространять местные телеграм-каналы и подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет 24 канал. По его словам, этот мост уже был поврежден в конце октября.

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В оккупантов новый "хлопок" в Мелитопольском районе

После мощных взрывов в штабе оккупантов в Мелитополе Иван Федоров зиронизировал, что враги не накурились сегодня в городе, поэтому продолжили это делать в Мелитопольском районе.

4 громких взрыва и густой "хлопок" в селе Светлодолинское в районе железнодорожного моста, которым р**исты перевозят свою военную технику на Запорожское направление,

– рассказал Иван Федоров.

Городской голова Мелитополя написал, что надеется, что в этот раз мост окончательно "устал" и больше не будет работать на врагов.

"Хлопок" в Мелитопольском районе: смотрите видео

С железнодорожного моста виднеется дым: смотрите видео

Мощный "хлопок" прозвучал в Мелитополе: главное

Утром 3 ноября на юге временно оккупированного Мелитополя прозвучал "хлопок". Тогда стало известно, что взрывы разрушили часть захваченного россиянами завода "Рефма". Именно на его территории размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.

Впоследствии мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что "хлопок" прозвучал ориентировочно в 6 утра. В цехах завода, где были взрывы, российские захватчики держали свою технику и штаб-квартиру в офисных помещениях.

По данным Ивана Федорова, взрывы разрушили 3 верхних этажа офисного здания, повредили ангар, где находилось 80 единиц вражеской техники. Также известно, что обломки от "хлопка" разлетелись на 2 квартала.

Уже вечером 3 ноября СМИ написали, что после взрыва на заводе "Рефма" из Мелитополя скорые массово вывозят раненых офицеров ФСБ, а местные больницы полностью забиты ранеными врагами.

Более того, местные жители видели, как на место атаки поехали три больших грязных буса с надписью "200".

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