Своими соображениями по ситуации на фронте и предоставлению дронов-камикадзе из Ирана поделился журналист 24 канала Алексей Печий. Он также рассказал, как НАТО может закрыть небо над Украиной.

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Россияне все больше пытаются повысить градус ненависти к украинцам. Впрочем, в этих попытках прекрасно кристаллизуется новый пласт российской политики, пытающийся подстрекнуть Кремль к еще более кровавой войне. Ведь понимает, что когда режим Путина будет свергнут, они станут в один ряд с диктатором, а значит, будут уничтожены. Тем более, что после начала сотрудничества с Ираном, Россия еще больше затягивает на своей шее удавку. Хотя прямо сейчас Иран пытается приглушить расследование, которое проводит ООН, по передаче Тегераном Москве дронов-камикадзе.

Вместе с тем Кремль все еще пытается вцепиться зубами в захваченные территории и уже становится очевидным, что просто так бежать из Херсона враги не собираются. Напротив, они планируют до последнего держать город в оккупации. Хотя, понимая, что рано или поздно уйти все же придется, захватчики пытаются повысить ставки заявлениями о "грязной бомбе", чтобы остановить продвижение ВСУ.

Итак, о ситуации на фронте и о последних попытках России закрепиться на захваченных территориях – дальше с вами и поговорим.

У россиян истерика от ситуации на фронте

Итак, начнем с истерии, которая сейчас происходит в России. В частности, там по-прежнему пытаются максимально эскалировать войну против Украины в сознании россиян. И прилагаются к этому как раз те, кто еще пару месяцев назад заявил о себе, как чуть ли не о главных адептах продолжения войны и именно они отбрасывают Россию все глубже в пропасть.

После завуалированных угроз применения на территории Украины "грязной бомбы" или ядерного оружия главарь кадыровцев Рамзан Кадыров обвинил Вооруженные Силы Украины в обстреле российских регионов. Более того, он выразил недовольство "слабыми ответами" России. В своем телеграмме Кадыров истерически несколько раз повторил, что идет не "спецоперация" Путина, а настоящая война.

Он почему-то удивляется, что даже после объявления диктатором военного положения на оккупированных территориях и тотальной мобилизации в России, ВСУ не испугались и продолжают наносить удары по позициям оккупантов и вытеснять их со святой украинской земли. Ну а дальше Кадыров призвал Кремль стирать с лица земли целые города в ответ на наступление наших военных. Мол, нужно испугать украинцев настолько, чтобы защитники нашего государства даже не думали вести огонь по оккупантам.

Возможно, Кадыров просто расстроился тем, что накануне ВСУ накрыли базу с кадыровцами в Херсонской области. В результате были уничтожены 40 кадыровцев, еще 60 — ранены. Но как бы там ни было, секретарь СНБО Алексей Данилов уже ответил Кадырову, призвав не терять время в Украине, а выводить своих боевиков. Более того, он отметил, чтобы глава "текток-войска" быстрее брался за борьбу за свою страну, потому что позже может уже не быть такой возможности.

Впрочем, следует понимать, что Кадыров это ставленник Кремля, так что он будет держаться за утопающего Путина до последнего, потому что это единственная гарантия его существования. Хотя он и пытается все больше критиковать русских военных.

Пригожин стал глазами и ушами Путина на фронте

В то же время еще одним критиком российской армии выступает не менее одиозный миньон Путина, главарь боевиков "Вагнера" Евгений Пригожин. Тот самый, который набирает зеков на войну и пытается заверить, что только благодаря его боевикам все еще держится линия фронта на Востоке. Хотя это не совсем так.

Тем не менее, издание Washington Post, ссылаясь на данные разведки, уверяет, что Пригожин реально стал глазами и ушами Путина по поводу ситуации на фронте. По данным разведки, недавно Пригожин в приватном разговоре с Путиным рассказал диктатору о реальном состоянии на поле боя и раскритиковал действия российских военных. Мол, русская армия не способна к победам. Это подчеркивает, что он получает все большее влияние на Кремль и то, что российское военное руководство становится во все большей немилости.

То есть Пригожин, который вместе с Кадыровыми неделями критиковал поражения военных, теперь становится едва ли не официальным источником информации в Кремле. И это еще раз подчеркивает, что именно на минобороны планируют свалить всю вину за провал войны. С другой стороны, в издании предполагают, что такой критикой минобороны, Пригожин пытается еще и получить как можно большее финансирование своего ППК "Вагнера". А оно, по его словам, остается едва ли не единственной действительно боеспособной единицей.

Но, такое повышение роли Пригожина и Кадырова в окружении Путина, по словам источников, все больше раздражает большую часть российских чиновников. Они ведь понимают, что эти негодяи могут в конце концов отобрать у них власть. Итак, ждем, когда в Кремле начнут еще больше биться за место под солнцем.

Эвакуация в Херсоне – только ширма для усиления обороны

Впрочем, такое поведение имеет свои причины. Ведь на фронте россияне терпят все большие поражения, несмотря на попытки удержать ситуацию опрокидывая все больше мобилизованного пушечного мяса. Россияне все еще стремятся удержать Херсон, несмотря на то, что постоянно происходит так называемая эвакуация, а откровенно говоря ограбление города и вывоз всего ценного с правого на левый берег. Даже секретарь СНБО Данилов и глава украинской разведки Буданов уверяют, что оккупанты все же пытаются укреплять позиции в Херсоне.

Впрочем, вряд ли это им поможет, ведь при всех попытках привлечь местное население к так называемой терробороне Херсона, желающих рисковать собой ради захватчиков нет. Об этом, в частности, сообщают в Центре национального сопротивления.

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Вместе с тем согласно анализу Института по изучению войны, украинские защитники, вероятно, смогут взять под контроль правобережье Херсонской области уже до конца этого года. Хотя в ISW также считают, что российские захватчики готовятся к обороне Херсона и не отходят полностью из правобережной части области. Впрочем, даже некоторые российские военкоры утверждают, что Россия в конце концов "сдаст" Херсон, поскольку попытка удержать его может привести к еще более позорному поражению, чем на Харьковщине.

Тем более что на Запорожье ВСУ также уничтожают ключевые позиции врагов. В частности, в селе Светлодолинское Мелитопольского района ночью раздалось около семи взрывов, а утром – мощный взрыв в самом оккупированном Мелитополе – возле здания местной телекомпании. Причем, эти взрывы могут напрямую влиять на способности переброски подкреплений на Херсонское направление. Об этом сообщает мэр Иван Федоров.

Удерживать Херсон россиянам будет крайне сложно, еще и из-за того, что оккупанты не получили господства в небе, так что их возможности крайне ограничены. Впрочем, Кремль все еще пытается полагаться на вертолетные атаки. Но только за вчера ВСУ уничтожили 3 вертолета Ка-52 "Аллигатор" , которыми так гордились враги. В британской разведке уверены, что, несмотря на риски, Россия все чаще организует вертолетные миссии для непосредственной поддержки войск в бою. Но долго так продолжаться не может.

Так, в ведомстве приводят данные о потерях России среди вертолетов Ка-52. По ее данным, моменту вторжения в Украину было официально зафиксировано уничтожение более 25% существующего парка российских Ка-52 и почти половину общих потерь российских вертолетов в Украине. Российские ударные вертолеты особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, поскольку часто работают в условиях меньшего прикрытия боевых самолетов, чем это предусмотрено российской военной доктриной. Причем прибегают россияне к такой нелепой тактике из-за безвыходной ситуации.

Оккупанты продолжают пытаться взять Бахмут

Если же говорить о Востоке, то в Генштабе ВСУ накануне официально подтвердили, что 24 октября украинские войска освободили Кармазиновку, Мясожаровку и Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области. В настоящее время продолжаются бои вблизи Сватового и Кременной.

Впрочем, довольно напряженной и самой горячей остается ситуация вблизи Бахмута и Авдеевки, где боевики ППК "Вагнера" продолжают штурм. И хотя результатов для захватчиков это не приносит, это все равно оказывает давление на украинские позиции. Известно, что именно на захват Бахмута Кремль бросает боевиков "Вагнера". Среди них много преступников, которых Пригожин собрал по тюрьмам. При этом российские командиры бросают в бой своих людей под Бахмутом на убийство, поэтому наемники ППК "Вагнера" фактически становятся "пушечным мясом". Об этом говорят сами военнослужащие ВСУ, героически удерживающие позиции.

С нашей стороны, позиции на этом направлении держат героические подразделения 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского, 93-й механизированной бригады Холодный Яр и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Именно они уже несколько месяцев не позволяют врагам продвигаться вперед, несмотря на то, что Кремль применяет едва ли не все типы имеющихся вооружений. Поэтому именно этим подразделениям мы должны благодарить за сдерживание врага в Донецкой области.

И, к слову, именно из-за неспособности продвигаться вперед, а иногда и удерживать занятые позиции, Кремль и начал ракетные удары и атаки иранскими дронами по украинской инфраструктуре. Кроме того, он начал массированную информационную кампанию по мифической "грязной бомбе", которую якобы готовит Украина.

Что касается последнего, то Украина не просто отрицает этот бред, а стремится развеять все сомнения, если у кого-то они все еще есть. В частности, по запросу Украины, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы организации в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе". Именно те, на которые указывает Кремль. Впрочем, Гросси сразу же подчеркнул, что объекты находятся под гарантиями агентства и регулярно инспектируются, поэтому никаких сомнений не должно быть.

В Иране до сих пор ломают комедии с беспилотниками

Что касается первой проблемы, в частности, иранских дронов, то здесь у нас есть очень противоречивые новости. С одной стороны, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в очередной раз возразил, что Тегеран поставляет России беспилотники для использования в войне против Украины. Он также выразил готовность обсудить этот вопрос на встрече с украинскими представителями.

А дальше добавил, что Иран якобы готов к совместному с украинцами расследованию происхождения иранских дронов. Он намекнул, что у Ирана богатая история сотрудничества с Россией, в том числе в области обороны. Мол, в прошлом страна действительно обменивалась оружием с россиянами, но не во время войны в Украине.

Конечно, это похоже на бред, ведь уже доказано, что иранские инструкторы приезжали на оккупированные территории Украины и в Беларусь, чтобы помогать россиянам направлять беспилотники на энергосистему Украины. Но Амир-Абдоллахиан отмечает, что Иран готов к расследованию, хотя еще несколько дней назад в Тегеране приговорили призывы Украины, Франции, Германии и Великобритании к ООН по глобальному расследованию военных связей между россиянами и иранцами.

Естественно, Тегеран может стремиться свернуть расследование ООН, чтобы не отвечать за помощь России. Естественно, в цепочке поставки иранских дронов замешаны не официальные власти Ирана , а более теневые – Корпус стражей исламской революции, охраняющий режим аятолла и признанный Западом террористической организацией. Но заявления о том, что Иран уже во время полномасштабного вторжения России в Украину не помогал Кремлю, звучат очень цинично на фоне другой новости.

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И это во-вторых. Дело в том, что накануне в Иране показали новый малогабаритный дрон-камикадзе, получивший название "Meraj-521". Баражирующий боеприпас продемонстрировали как раз во время учений Корпуса стражей Исламской революции. Это не столь опасный беспилотник, как "Шахид", но он может использоваться и на линии фронта. Отмечается, что дальность действия Meraj-521 – 5 километров, и он может нести три типа боевых частей весом от 0,5 до 1 килограмма. И вот сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия может получить эти дроны от Ирана.

Украина продолжит получать ПВО

И, к слову, здесь есть хорошие новости, касающиеся поставок систем ПВО. Во-первых, премьер-министр Украины Денис Шмигаль на пресс-конференции во время Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины заявил, что немецкая система IRIS-T показала чрезвычайно высокую эффективность: девять из десяти ракет система IRIS- T смогла обезвредить. К тому же Олаф Шольц накануне заверил, что Германия готова передать Украине еще три обещанные системы как можно скорее.

И во-вторых, по данным издания Reuters, Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки старого оборудования противовоздушной обороны HAWK в Украину, чтобы помочь защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет. Отмечается, что администрация Байдена воспользуется президентскими полномочиями по изъятию вооружений для передачи оборудования HAWK, базирующегося на технологии времен Вьетнама, но несколько раз модернизированной. Конкретно эти возможности Байдена разрешают США скоро передавать оборонительные продукты.

И это действительно хорошая новость, ведь предварительно известно, что Испания передала несколько таких систем Украине. Эта система – предшественник системы противоракетной обороны PATRIOT. В издании отмечают, что, скорее всего, США отправят ракеты-перехватчики для системы HAWK в Украину и лишь потом сами системы ПВО, ведь все они находятся на хранении. Это действительно будет хорошим усилением нашей системы ПВО, ведь раньше поступала информация о том, что ВСУ могут испытывать дефицит ракет для старых советских систем, следовательно, нужна срочная замена.

Системы IRIS-T и NASAMS в большом количестве мы можем ждать еще долго, а вот старых систем HAWK у стран НАТО огромное количество, поэтому проблем с их поставкой и ракет к ним не должно быть. К слову, министр обороны Украины Алексей Резников уже намекнул, что договоренности о новом пакете помощи уже есть.

Весь цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину. И будет это делать до тех пор, пока мы не одержим победу в войне. И мы это однозначно сделаем, потому что за нами правда!

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