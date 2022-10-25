Своїми міркуваннями щодо ситуації на фронті та надання дронів-камікадзе з Ірану поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій. Він також розповів, яким чином НАТО може закрити небо над Україною.

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Росіяни все більше намагаються підвищити градус ненависті до українців. Втім, у цих спробах прекрасно кристалізується новий пласт російської політики, який намагається підбурити Кремль до ще кривавішої війни. Адже розуміє, що коли режим Путіна буде повалено, вони стануть в один ряд з диктатором, а отже – будуть знищені. Тим паче, що після початку співпраці з Іраном, Росія ще більше затягує на своїй шиї зашморг. Хоча прямо зараз Іран намагається приглушити розслідування, яке проводить ООН щодо передачі Тегераном Москві дронів-камікадзе.

Разом з тим, Кремль все ще намагається вчепитися зубами в захоплені території і вже стає очевидним, що просто так втікати з Херсону вороги не збираються. Навпаки, вони планують до останнього тримати місто в окупації. Хоча, розуміючи, що рано чи пізно піти все ж доведеться, загарбники намагаються підвищити ставки заявами про "брудну бомбу", щоб спинити просування ЗСУ.

Тож, про ситуацію на фронті та про останні спроби Росії закріпитися на захоплених територіях – далі з вами і поговоримо.

У росіян істерика від ситуації на фронті

Тож, почнемо з істерії, яка наразі відбувається в Росії. Зокрема, там як і раніше намагаються максимально ескалувати війну проти України у свідомості росіян. І докладаються до цього якраз ті, хто ще пару місяців тому заявили про себе, як ледь не про головних адептів продовження війни і саме вони відкидають Росію все глибше у прірву.

Після завуальованих погроз застосування на території України "брудної бомби" або ядерної зброї, ватажок кадирівців Рамзан Кадиров, звинуватив Збройні Сили України в обстрілі російських регіонів. Ба більше, він висловив невдоволення "слабкими відповідями" Росії. У своєму телеграмі Кадиров істерично кілька разів повторив, що триває не "спецоперація" Путіна, а справжня війна.

Він чомусь дивується, що навіть після оголошення диктатором воєнного стану на окупованих територіях та тотальної мобілізації в Росії, ЗСУ не злякалися і продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів і витісняти їх зі святої української землі. Ну, а далі Кадиров закликав Кремль стирати з лиця землі цілі міста у відповідь на наступ наших військових. Мовляв, треба налякати українців настільки, щоб захисники нашої держави навіть не думали вести вогонь по окупантах.

Можливо, Кадиров просто засмутився тим, що напередодні ЗСУ накрили базу з кадирівцями у Херсонській області. Внаслідок цього було знищено 40 кадирівців, ще 60 – поранені. Та хай там як, секретар РНБО Олексій Данілов вже відповів Кадирову, закликавши не втрачати час в Україні, а виводити своїх бойовиків. Ба більше, він наголосив на тому, щоб очільник "тікток-війська" швидше брався за боротьбу за свою країну, бо пізніше може вже не бути такої можливості.

Втім, варто розуміти, що Кадиров це ставленик Кремля, отже він триматиметься за потопаючого Путіна до останнього, бо це єдина гарантія його існування. Хоча він і намагається все більше критикувати російських військових.

Прігожин став очима та вухами Путіна на фронті

Водночас ще одним критиком російської армії виступає не менш одіозний посіпака Путіна, ватажок бойовиків "Вагнера" Євгєній Прігожин. Той самий, який набирає зеків на війну і намагається запевнити, що лише завдяки його бойовикам все ще тримається лінія фронту на Сході. Хоча це не зовсім так.

Менш із тим, видання Washington Post, посилаючись на дані розвідки, запевняє, що Прігожин реально став очима та вухами Путіна щодо ситуації на фронті. За даними розвідки, нещодавно Прігожин у приватній розмові з Путіним розповів диктатору про реальний стан на полі бою і розкритикував дії російських військових. Мовляв, російська армія не спроможна до перемог. Це підкреслює, що він отримує все більший вплив на Кремль і те, що російське військове керівництво стає у все більшу немилість.

Тобто, Прігожин, який разом із Кадировим тижнями критикував поразки військових, тепер стає ледь не офіційним джерелом інформації в Кремлі. І це вкотре підкреслює, що саме на міноборони планують скинути усю провину за провал війни. З іншого боку у виданні припускають, що такою критикою міноборони, Прігожин намагається ще й отримати якомога більше фінансування свого ПВК "Вагнера". А воно, за його словами, залишається ледь не єдиною дійсно боєздатною одиницею.

Але, таке підвищення ролі Прігожина та Кадирова в оточенні Путіна, за словами джерел видання все більше дратує більшу частину російських чиновників. Адже вони розуміють, що ці негідники можуть зрештою відібрати у них владу. Тож, чекаємо, коли в Кремлі почнуть ще більше битися за місце під сонцем.

Евакуація в Херсоні – лише ширма для посилення оборони

Втім, така поведінка має і свої причини. Адже на фронті росіяни зазнають все більших поразок, попри намагання втримати ситуацію перекидаючи все більше мобілізованого гарматного м'яса. Росіяни все ще прагнуть втримати Херсон, попри те що постійно відбувається так звана евакуація, а відверто кажучи пограбування міста та вивезення всього коштовного з правого на лівий берег. Навіть секретар РНБО Данілов та голова української розвідки Буданов запевняють, що окупанти все ж намагаються укріплювати позиції в Херсоні.

Утім, навряд чи це їм допоможе, адже попри всі спроби залучити місцеве населення до так званої тероборони Херсона, охочих ризикувати собою заради загарбників немає. Про це зокрема повідомляють в Центрі національного спротиву.

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Разом з тим, згідно з аналізом Інституту з вивчення війни, українські захисники, ймовірно, зможуть взяти під контроль правобережжя Херсонської області вже до кінця цього року. Хоча в ISW також вважають, що російські окупанти готуються до оборони Херсона і не відходять повністю з правобережної частини області. Втім, навіть деякі російські воєнкори стверджують, що Росія зрештою "здасть" Херсон, оскільки спроба утримати його може призвести до ще ганебнішої поразки, ніж на Харківщині.

Тим паче, що на Запоріжжі ЗСУ також нищать ключові позиції ворогів. Зокрема, у селі Світлодолинське Мелітопольського району вночі пролунало близько семи вибухів, а вранці – потужний вибух у самому окупованому Мелітополі – біля будівлі місцевої телекомпанії. Причому ці вибухи можуть напряму впливати на спроможності перекидання підкріплень на Херсонський напрямок. Про це повідомляє мер міста Іван Федоров.

Утримувати Херсон росіянам буде вкрай складно, ще й і через те, що окупанти не отримали панування в небі, отже їх можливості вкрай обмежені. Втім, Кремль все ще намагається покладатися на вертольотні атаки. Але лише за вчора ЗСУ знищили 3 гвинтокрили Ка-52 "Алігатор", якими так пишалися вороги. В британській розвідці певні, що попри ризики, Росія все частіше організовує вертолітні місії для безпосередньої підтримки військ у бою. Але довго так тривати не може.

Так, у відомстві наводять дані про втрати Росії серед вертольотів Ка-52. За її даними, моменту вторгнення в Україну було офіційно зафіксовано знищення понад 25% наявного парку російських Ка-52, і майже половину загальних втрат російських вертольотів в Україні. Російські ударні вертольоти особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів, оскільки часто працюють в умовах меншого прикриття з боку бойових літаків, ніж це передбачено російською військовою доктриною. При чому вдаються росіяни до такої безглуздої тактики через безвихідну ситуацію.

Окупанти продовжують намагатися взяти Бахмут

Якщо ж говорити про Схід, то в Генштабі ЗСУ напередодні офіційно підтвердили, що 24 жовтня українські війська звільнили Кармазинівку, М'ясожарівку та Невське Луганської області та Новосадове Донецької області. Наразі тривають бої поблизу Сватового та Кремінної.

Втім, доволі напруженою і чи не найгарячішою залишається ситуація поблизу Бахмута та Авдіївки, де бойовики ПВК "Вагнера" продовжують штурм. І хоч результатів для загарбників це не приносить, це все одно завдає тиску на українські позиції. Відомо, що саме на захоплення Бахмуту Кремль кидає бойовиків "Вагнера", серед яких багато злочинців, яких Прігожин зібрав по тюрмах. При цьому російські командири кидають у бій своїх людей під Бахмутом на убій, тож найманці ПВК "Вагнера" фактично стають "гарматним м'ясом". Про це говорять самі військовослужбовці ЗСУ, які героїчно тримають позиції.

З нашого боку позиції на цьому напрямку тримають героїчні підрозділи 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського, 93-ї механізованої бригади Холодний Яр та 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Саме вони вже кілька місяців не дозволяють ворогам просуватися вперед попри те, що Кремль застосовує ледь не всі типи озброєння, які має. Тому саме цим підрозділам ми маємо дякувати за стримування ворога на Донеччині.

І, до слова, саме через неспроможність просуватися вперед, а подекуди й утримувати зайняті позиції, Кремль і розпочав ракетні удари й атаки іранськими дронами по українській інфраструктурі. Крім того, він розпочав масовану інформаційну кампанію щодо міфічної "брудної бомби", яку нібито готує Україна.

Щодо останнього, то Україна не просто заперечує цю маячню, а прагне розвіяти усі сумніви, якщо у когось вони все ще є. Зокрема, за запитом України, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об'єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про "брудну бомбу". Саме ті, на які вказує Кремль. Втім, Гроссі одразу ж підкреслив, що об'єкти перебувають під гарантіями агентства й регулярно інспектуються, тож, жодних сумнівів не має бути.

В Ірані досі ламають комедії з безпілотниками

Щодо першої проблеми, зокрема, іранських дронів, то тут у нас є дуже суперечливі новини. З одного боку, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан вкотре заперечив, що Тегеран постачає Росії безпілотники для використання у війні проти України. Він також висловив готовність обговорити це питання на зустрічі з українськими представниками.

А далі додав, що Іран нібито готовий до спільного з українцями розслідування походження іранських дронів. Він натякнув, що Іран має багату історію співпраці з Росією, в тому числі в галузі оборони. Мовляв, у минулому країна дійсно обмінювалася зброєю з росіянами, але точно не під час війни в Україні.

Звісно це схоже на маячню, адже вже доведено, що іранські інструктори приїздили на окуповані території України та в Білорусь, щоб допомагати росіянам спрямовувати безпілотники на енергосистему України. Але Амір-Абдоллахіан наголошує, що Іран готовий до розслідування, хоча ще кілька днів тому в Тегерані засудили заклики України, Франції, Німеччини та Великої Британії до ООН щодо глобального розслідування воєнних зв'язків між росіянами та іранцями.

Звісно, Тегеран може прагнути згорнути розслідування ООН, щоб не відповідати за допомогу Росії. Ясна річ, в ланцюжку постачання іранських дронів замішана не офіційна влада Ірану, а більш тіньова – Корпус вартових ісламської революції, який охороняє режим аятол та визнаний Заходом терористичною організацією. Але заяви про те, що Іран вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну не допомагав Кремлю, звучать вкрай цинічно на тлі іншої новини.

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І це, по-друге. Річ у тім, що напередодні в Ірані показали новий малогабаритний дрон-камікадзе, який отримав назву "Meraj-521". Баражуючий боєприпас продемонстрували якраз під час навчань Корпусу вартових Ісламської революції. Це не настільки небезпечний безпілотник, як "Шахід", але він може використовуватися і на лінії фронту. Зазначається, що дальність дії "Meraj-521" – 5 кілометрів, та він може нести три типи бойових частин вагою від 0,5 до 1 кілограма. І от сьогодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія може отримати ці дрони від Ірану.

Україна продовжить отримувати ППО

І, до слова, тут є гарні новини, щодо постачання систем ППО. По-перше, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції під час Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України, заявив, що німецька система IRIS-T показала надзвичайно високу ефективність: дев'ять із десяти ракет система IRIS-T змогла знешкодити. До того ж Олаф Шольц напередодні запевнив, що Німеччина готова передати Україні ще три обіцяні системи якомога швидше.

І, по-друге, за даними видання Reuters, Сполучені Штати розглядають можливість відправлення старого обладнання протиповітряної оборони HAWK в Україну, щоб допомогти захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет. Зазначається, що адміністрація Байдена скористається президентським повноваженням щодо вилучення озброєнь для передачі обладнання HAWK, яке базується на технології часів В'єтнаму, але було кілька разів модернізовано. Саме ці повноваження Байдена дозволяють США швидко передавати оборонні товари.

І це дійсно гарна новина, адже попередньо відомо, що Іспанія передала кілька таких систем Україні. Ця система – попередник системи протиракетної оборони PATRIOT. У виданні зазначають, що скоріш за все, США наразі відправлять ракети-перехоплювачі для системи HAWK в Україну і лише потім самі системи ППО, адже всі вони перебувають на зберіганні. Це дійсно буде гарним підсиленням нашої системи ППО, адже раніше надходила інформація про те, що ЗСУ можуть відчувати дефіцит ракет для старих радянських систем, отже потрібна термінова заміна.

Системи IRIS-T та NASAMS у великій кількості ми можемо чекати ще довго, а от старіших систем HAWK у країн НАТО величезна кількість, тож проблем із їх постачанням та ракет до них не має бути. До слова, міністр оборони України Олексій Резніков вже натякнув, що домовленості про новий пакет допомоги вже є.

Весь цивілізований світ продовжує підтримувати Україну. І робитиме це доти, поки ми не здобудемо перемогу у війні. І ми це однозначно зробимо, адже за нами правда!

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