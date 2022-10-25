Перехоплювачі Hawk є модернізацією ракетних систем Stinger – менших за розміром і радіусом дії, які США вже відправляли ЗСУ.

Читайте також Це швидко закінчить війну: що Литва пропонує надати України для перемоги над Росією

США розглядають відправку Україні системи ППО Hawk: головне

За інформацією Reuters, адміністрація Байдена скористається програмою президентського списання – PDA (Presidential Drawdown Authority). Повноваження щодо вилучення зброї дозволяє Вашингтону швидко передавати оборонні товари та послуги з запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Журналісти не змогли дізнатися, скільки систем і ракет Hawk Сполучені Штати можуть передати Україні. Зазначають, що білий дім відмовився від коментарів.

Система Hawk є попередником системи протиракетної оборони Patriot виробництва Raytheon Technologies, можливість передачі якої Україні та надалі не розглядають, повідомили американські чиновники.

Довідка. MIM-23 Hawk – американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Дальність знищення цілей – до 45 – 50 кілометрів, висотність цілі – до 20 кілометрів, швидкість ракети 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Україна отримає 4 системи Hawk від Іспанії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 13 жовтня анонсував, що Іспанія передасть Україні 4 системи Hawk.

Іспанські комплекси, за часом встановлення на озброєння, можна назвати однокласником наших комплексів "Стріла-10" – це системи малої дальності, які стоять на озброєнні у Повітряних Силах ЗСУ.

Зазначають, що ці комплекси зразка 60-х років, але якщо говорити конкретно про Іспанію – їх комплекси пройшли модернізацію за стандартами НАТО.

Ймовірно, що США спочатку відправлять ракети-перехоплювачі для системи Hawk в Україну, оскільки незрозуміло, чи достатньо американських пускових установок знаходяться в хорошому стані, повідомив американський чиновник. Американські системи знаходяться на зберіганні протягом десятиліть.

Варте уваги – Як працює система протиповітряної оборони: відео