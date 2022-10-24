Про це заявив глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Литовський міністр закликає союзників не зволікати, а надати Україні важке озброєння.
До речі Німеччина поставить Україні ще три комплекси IRIS-T якнайшвидше, – Шольц
Литва закликає надати Україні важке озброєння
За словами глави МЗС Литви, важке озброєння допоможе Україні швидше закінчити війну з Росією.
Кожен день Путін руйнує інфраструктуру, а вартість відновлення України зростає. Кожен день Путін руйнує сім'ї, а психологічна травма примножується. Чого ми чекаємо? Відправляймо Міноборони України важке озброєння, яке б швидше закінчило війну,
– написав він у твітері.
Заява глави МЗС Литви пролунала після того, як німецький канцлер Олаф Шольц вкотре заявив, що Німеччина не надасть Україні танки Leopard. Шольц заявив, що військова допомога Україні ґрунтується на чіткому принципі – "не можна робити це самостійно".
Україна отримує потужну військову допомогу після масових обстрілів
- З 10 жовтня Росія наростила кількість ракетних ударів та атака дронами-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури України. Через це постала потреба посилити ППО України.
- Німеччина передала Україні сучасну систему ППО IRIS-T, яка вже захищає українське небо на південному напрямку. Також невдовзі мають бути й NASAMS зі США.
- Велика Британія оголосила про передачу Україні ракет AIM-120 AMRAAM, які можуть бути використані разом із NASAMS.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс передасть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками. Він повідомив, що Іспанія оголосила про рішення передати Україні 4 американські системи ППО Hawk.
- Додаткову військову допомогу Україні на 725 мільйонів доларів виділили США. 12 жовтня стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні зенітні ракети на суму 15 мільйонів євро. Україні планують передати й системи ППО, самохідні установки та іншу військову техніку.
- Новий пакет військової допомоги Україні схвалила й Естонія, яка планує передати нове спорядження, амуніцію та боєприпаси.
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