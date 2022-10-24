Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Литовский министр призывает союзников не откладывать, а предоставить Украине тяжелое вооружение.
Кстати Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T как можно быстрее, – Шольц
Литва призывает предоставить Украине тяжелое вооружение
По словам главы МИД Литвы, тяжелое вооружение поможет Украине быстрее закончить войну с Россией.
Каждый день Путин разрушает инфраструктуру, а стоимость обновления Украины растет. Каждый день Путин разрушает семьи, а психологическая травма умножается. Чего мы ждем? Давайте отправлять Минобороны Украины тяжелое вооружение, которое бы скорее закончило войну,
– написал он в твиттере.
Заявление главы МИД Литвы прозвучало после того, как немецкий канцлер Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Германия не предоставит Украине танки Leopard. Шольц заявил, что военная помощь Украине основывается на четком принципе – "нельзя делать это самостоятельно".
Украина получает мощную военную помощь после массовых обстрелов
- С 10 октября Россия нарастила количество ракетных ударов и атак дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры Украины. Поэтому возникла необходимость усилить ПВО Украины.
- Германия передала Украине современную систему ПВО IRIS-T, уже защищающую украинское небо на южном направлении. Также вскоре должны быть и NASAMS из США.
- Великобритания объявила о передаче Украине ракет AIM-120 AMRAAM, которые могут использоваться вместе с NASAMS.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Североатлантический союз передаст Украине оборудование для борьбы с беспилотниками. Он сообщил, что Испания объявила о решении передать Украине 4 американских системы ПВО Hawk.
- Дополнительную военную помощь Украине на 725 миллионов долларов выделили США. 12 октября стало известно, что Нидерланды передадут Украине зенитные ракеты на сумму 15 миллионов евро. Украине планируют передать системы ПВО, самоходные установки и другую военную технику.
- Новый пакет военной помощи Украине одобрила и Эстония, которая планирует передать новое снаряжение, амуницию и боеприпасы.
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