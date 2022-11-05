Тож наразі перед загарбниками постала серйозна дилема – як дорожче продати або обміняти свій вихід на лівий берег. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

Варте уваги Росіяни хочуть уникнути розгрому на правобережжі Херсонщини й організовано відійти, – ISW

Росіяни намагаються продати вихід на лівобережжя

Заяви окупаційної влади щодо цього питання не збігаються. А все через те, що росіяни перебувають у завислому стані та намагаються вести певні перемовини зі Сполученими Штатами, Туреччиною та Європою.

Вони ще не ухвалили рішення у якому вигляді їм йти з правого на лівий берег і коли,

– підкреслив Світан.

До того ж навіть керований вихід на лівобережжя Херсонщини можливий тільки двома шляхами: або Антонівським мостом, або дамбою каховської ГЕС. Однак під час одномоментного виходу ті кілька десятків тисяч російських військових, що перебувають на правобережжі, створять чудові умови для роботи нашої артилерії та авіації.

"Якщо їх зібрати перед Антонівським мостом та Каховської ГЕС, то ми більше ніж половину цих росіян просто знищимо", – пояснив військовий експерт.

На його думку, росіяни це усвідомлюють, тому і намагаються торгуватися. Звідси й заяви Кремля щодо знищення Херсона або підриву Каховської ГЕС. У такий спосіб Росія готується до зустрічі G20 15 – 16 листопада.

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