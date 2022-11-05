Поэтому перед захватчиками встала серьезная дилемма – как подороже продать или обменять свой выход на левый берег. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

Следует обратить внимание Россияне хотят избежать разгрома на правобережье Херсонщины и организованно отойти, – ISW

Россияне пытаются продать выход на левобережье

Заявления оккупационных властей по этому вопросу не совпадают. А все потому, что россияне находятся в зависшем состоянии и пытаются вести определенные переговоры с Соединенными Штатами, Турцией и Европой.

Они еще не приняли решение в каком виде им уходить с правого на левый берег и когда,

– подчеркнул Свитан.

К тому же, даже управляемый выход на левобережье Херсонщины возможен только двумя путями: либо по Антоновскому мосту, либо по дамбе Каховской ГЭС. Однако во время одномоментного выхода те несколько десятков тысяч находящихся на правобережье военных, создадут прекрасные условия для работы нашей артиллерии и авиации.

"Если их собрать перед Антоновским мостом и Каховской ГЭС, то мы больше половины этих россиян просто уничтожим", – объяснил военный эксперт.

По его мнению, россияне это осознают, потому и пытаются торговаться. Отсюда и заявления Кремля об уничтожении Херсона или подрыве Каховской ГЭС. Таким образом, Россия готовится к встрече G20 15 – 16 ноября.

Свитан прокомментировал отход россиян на левобережье: смотрите видео

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