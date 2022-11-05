Об этом говорится в свежем отчете специалистов американского Института изучения войны.

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Согласно отчету, российским войскам предположительно придется отойти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на Левом берегу Херсонщины.

Российские войска готовят оборонительные позиции на левобережье и отступают. Это свидетельствует о том, что российские силы устраняют пути для украинских сил для преследования их через реку во время или после ухода.

– говорится в отчете.

Местные украинские источники также поделились видеосъемкой с геолокацией, которая якобы показывает последствия недавнего разрушения Россией пешеходного моста через реку Ингулец в Снигиревке, примерно 60 километров восточнее города Николаева. Это может свидетельствовать о попытках России замедлить украинское продвижение на фоне российского ухода.

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Сколько россиян на правом берегу Херсона

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан рассказал, что на правом берегу примерно такое же количество россиян, как и в окружении Изюма. Тогда русские сбежали за 2 – 3 дня, по его мнению, примерно за то же время, они уйдут и с правого берега.

Почему следует быть бдительными и не верить в легкое отступление россиян

3 ноября заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что в Херсоне со здания облгосадминистрации таинственно исчезла тряпка, которую в Кремле называют флагом.

Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя события в Херсоне, заявила, что это могут быть уловки врагов.

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