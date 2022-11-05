Об этом свидетельствует очередной анализ Института по изучению войны. Составители отчета отметили, что для возобновления наступления на Донецке враг может использовать мобилизованный персонал. Но, скорее всего, добиться значительных операционных успехов захватчикам не удастся.

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Атаки на Донбассе усиливаются

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты втрое увеличили интенсивность боевых действий. Это наблюдается на отдельных участках фронта, где фиксируют до 80 штурмов в день.

В Генштабе отметили, что оккупанты сосредотачивают наступление в направлении Бахмута, Авдеевки и западной части Донбасса. Так, 4 ноября спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый отметил, что оккупанты стремятся взять под контроль Бахмут и Соледар. Мол, это позволит врагу похвастаться определенными успехами, а также объявили о якобы "освобождении" Донбасса. По факту, это вовсе не означает контроль всего региона.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении много мобилизованных, хотя их там и не должно быть. Особенно если учитывать значительное количество бойцов ЧВК "Вагнера", а также прокси-подразделений.

Путин и его войско совершает ту же ошибку

Составители отчета отметили, что повышение интенсивности российских ударов в Донецкой области, вероятно, свидетельствует о том, что они повторяют свою ошибку на этом участке фронта. По словам аналитиков, увеличение количества личного состава на передовых позициях действительно может дать определенный успех на Донбассе.

Но следует понимать, что плохая подготовка, материально-техническое обеспечение и командование все еще вставляют палки в колеса. Так что ожидать значительных операционных успехов не стоит. Следовательно, все эти наступления могут не оказать существенного влияния как на ход, так и на исход войны.

Какая ситуация на Донбассе сейчас

Глава ОВА Павел Кириленко отметил, что по Бахмуту российские военные бьют из всего, что только у них есть. В то же время у них нет ни сил, ни возможностей прорвать нашу линию обороны.

Снайпер 24-го отдельного штурмового батальона 53-й бригады с позывным "Осман" развеял мифы об "успехах" оккупантов на фронте. Он отметил, что среди наших защитников действительно есть пленные и потери. Но это не мешает им стоять до конца и защищать родную землю. В то же время заявления оккупантов о будто бы поражении одного из наших батальонов под Бахмутом – лишь влажные мечты врага.

Он же объяснил, почему врагу очень важно захватить Бахмут. Его стратегическая ценность заключается именно в трассе, а не в городе. По ней оккупанты смогут перебрасывать силы. Если же этого враг не сделает до зимы, то просто не сможет передвигаться по земляным дорогам и окрестностям.

Напомним, что ранее Путин задался целью взять под контроль Бахмут до конца октября. С этой целью оккупанты не только регулярно идут в атаки на этом направлении. Они еще и наносят удары по оставшемуся там гражданскому населению.

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