Когда именно нашим военным удалось уничтожить вражеский самолет – пока неизвестно. В телеграм-канале Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины опубликовали видео, где сообщается об очередном "жесте доброй воли" оккупантов.

К теме ВСУ сопротивляются, – в Генштабе рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Вражеский самолет "устал" возле Бахмута

На видео видно, как наши защитники подвели вражеский самолет. Несколько минут ему удалось пролететь, а потом он упал и вспыхнул пожар.

Падение вражеского самолета возле Бахмута: видео