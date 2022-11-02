Однако Станислав - боец 24-го отдельного штурмового батальона 53-й бригады с позывным "Осман" - в интервью 24 каналу , разгромил российскую ложь об "успехах" кафиров на фронте.

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Дело в том, что российские СМИ публикуют карты, на которых Россия якобы захватила большую часть Бахмута. Станислав подчеркнул, что оккупанты не вошли в Бахмут.

Что касается пропаганды и информационной войны, то я вижу много видео, где российские так называемые корреспонденты, военные или просто подставные одетые люди с хорошим произношением рассказывают, что один из наших батальонов уже давно разбит, что нам всем хана и тому подобное.

– рассказал военный.

Он подчеркнул, что это не означает, что у ВСУ нет потери или пленных.

"Да, среди наших есть пленные. Да, мы понесли потери. Но мы держимся. Мы, как и все военные подразделения, готовы воевать до конца. И все у нас понимают, если мы не будем выполнять свои обязанности, то их будут выполнять те ребята, которые не готовы. И потерь будет еще больше", – подчеркнул боец.

Станислав добавил, что очень хочет, чтобы ребята, находящиеся в плену с начала войны, вернулись домой.

оккупанты стремятся захватить Бахмут

Российские военные всеми силами пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области. Оккупанты не покидают попыток взять город под контроль после того, как ВСУ отвергли их. Сам Станислав объяснил это тем, что Бахмут очень большой дорожный узел. Он соединяет дорогу от Лисичанска и почти до самого Донецка. Оккупантам не нужен сам город Бахмут , а трасса для опрокидывания сил.

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый во время брифинга заметил, что у Бахмута идет жестокая битва . Оккупанты пытаются идти в наступление и постоянно накрывают это направление по артиллерии, однако никаких успехов, о которых отчитываются российские пропагандисты, у противников нет.

Интервью со снайпером о боях за Бахмут и убитых оккупантов: смотрите видео