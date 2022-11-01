О том, почему Россия пытается захватить Бахмут, в интервью 24-му каналу рассказал Станислав – боец 24-го отдельного штурмового батальона 53-й бригады с позывным "Осман". По его словам, Бахмут – это очень большой дорожный узел.
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Россия сосредоточилась на Бахмуте после взрыва на Крымском мосту
Военный отметил, что Бахмут соединяет дорогу от Лисичанска и почти до самого Донецка. Оккупантам не нужен сам город Бахмут , а трасса для опрокидывания сил.
В зимнем периоде техника не может передвигаться по земляным дорогам и окрестностям. Поэтому им важно захватить этот путь для того, чтобы опрокидывать резервы,
– сказал Станислав.
"Осман" подчеркнул, что враг сосредоточился на захвате Бахмута после взрывов на Крымском мосту.
"Поскольку Крымский мост уже не может выполнять свою функцию, которую выполнял до этого – опрокидывание и поставка военной техники и живой силы. Поэтому они хотят закрепиться именно в Бахмуте и использовать этот путь для того, чтобы поставки на Востоке Украины были стабильными", – рассказал украинский воин.
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Станислав убежден, что оккупанты будут прилагать все усилия, чтобы захватить Бахмут до наступления сильных дождей и морозов. Вместе с тем "Осман" считает, что украинские защитники не дадут оккупантам воплотить свои цели. При этом он подчеркнул, что ВСУ отвергли россиян в окрестностях Бахмута.
Но, я думаю, наша команда этого не даст. Ценой своей жизни, иногда ценой своего здоровья мы стараемся удерживать это нашествие. И я надеюсь, что мы удержимся. Потому что на днях мы их вытеснили все-таки за окрестности Бахмута, и там ребята провели успешную операцию. Поэтому, я думаю, все будет хорошо,
– резюмировал он.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
- Российские военные почти ежедневно проводят наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки оккупанты на Бахмутском направлении совершали обстрелы из танков , минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар.
- В конце октября русские военные внезапно снизили темп пришествия под Бахмутом. Это произошло после того, как украинские силы нанесли высокоточный удар по готовившимся к новой атаке российским войскам к югу от Бахмута в районе Майорска.
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- 29 октября Генштаб действительно не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом. Однако 30 октября, по данным Генштаба, атаки оккупантов возобновились .
- Советник главы ОП Алексей Арестович сообщал , что на Бахмутском направлении Россия несет немалые потери. В частности, там уже погибли около 8 тысяч оккупантов.
- Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый информировал, что все дороги на Бахмутском направлении покрыты телами погибших россиян . В то же время он сообщил, что под Бахмутом жестокие бои. оккупанты накрывают ВСУ артиллерией, однако не преуспевают.