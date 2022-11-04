Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор командира батальона захватчиков на Херсонском направлении. Он жалуется своему коллеге на проблемы с дисциплиной среди мобилизованных.

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"Там воды х*й найдут": пьяным "мобикам" обещают партизанскую жизнь

Российский командир недоволен очередной мобилизованной партией. Мол, они только пьют и ничего не умеют.

Самый х*евый солдат – наш! Там такой сброд, это пиз*ец! 5 человек нах*ярились, их в прошлую среду отправили к вам туда сразу. Из этого района 5 человек отправили, следующей партией алкашей потом отправят,

– говорит командир оккупантов.

Очередной перехвачен разговор оккупантов : видео

Его собеседник настроен оптимистично. Он пообещал, что устроит этим солдатам партизанскую жизнь. Этот же командир подчеркнул, что "алкашей любят в его части". "Примут, как родных!"

Испуганные "мобики" прячутся в лесах Луганщины

Российские мобилизованные отказываются воевать. Часть из них убежала в лес и скрывается от своей армии. Об этом они поведали своим родителям. Мол, они были отправлены в Украину почти сразу после вручения повестки. Они даже не прошли обучение.

В Луганской области мобилизованные попали под минометный обстрел, поэтому они отступили и решили скрываться в лесу. В России их уже считают дезертирами.

Оккупанты уже не в первый раз жалуются на отсутствие надлежащих условий на передовой. Они рассказывают своим землякам, что даже воды нет, поэтому пьют из лужи. А вместо 200 тысяч рублей получают всего 2 – 4 тысячи.

Заметьте – Кадыровцы не дают "мобикам" сбежать с позиции: видео