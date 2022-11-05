"Номенклатура" украденных вещей рашистами огромна и не ограничивается определенной "сферой". Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Активист отметил, что россияне во время "эвакуации" с Правобережья Херсона пытались вывезти все, что смогли.

Начали они с медицинского оборудования, в том числе с новейших радиологических приборов онкодиспансеров, затем продолжили кардиологическим оборудованием из других больниц, затем "выгребли" из городов и школ учительские ноутбуки. Дальше пошло все феерично – розетки, кресла из городского совета и оборудование, которое вообще рашистам и не понадобится,

– объяснил Молчанов.

По его словам, россияне также украли все содержимое и устаревшее оборудование из Телерадиоцентра, автотранспорт "Суспільного" телевидения Херсона. Пострадал также фонд культурных ценностей.

"Они ограбили художественный и краеведческий музеи и полностью вывезли все, что там было. О памятниках российским деятелям тоже все знают: бюст Суворова имеет художественную ценность, потому что он единственный, который сохранился аутентичный с 19 века. Они все их вывезли, как и какие-то кости из могил. Все это даже для выживания херсонцев мелочи», – указал активист.

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Он добавил, что россияне вывезли из Херсона все банкоматы и все терминалы, "до которых дотянулись". Также украли другое торговое оборудование, такое как холодильники из магазинов.

"Они вывезли запасы горючего и запасы продовольствия – особенно со складов и магазинов. Таким образом, сейчас на Херсонщине основным средством торговли является рынок и те мелкие магазины, которые перестали испытывать давление "Росгвардии". Сейчас они снова открывались и торгуют за гривну, но с терминалами большая проблема, потому что нет стационарного интернета", – подчеркнул Молчанов.

Он резюмировал, что подключить эти терминалы через мобильный интернет практически невозможно. Поэтому сейчас основным средством платежей является украинская наличная гривна, "которая чудом сохранилась".

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