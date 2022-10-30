Силы Специальных Операций ВСУ зафиксировали мародерство оккупантов во время разведки местности. На фотографии, которую распространили наши защитники, заметно, как мародерят оккупанты.

Кстати Наверное единственные эйрподсы в Архангельской области: оккупант украл у заместителя мэра Изюма наушники

Оккупанты ограбили мирных людей

Российские военные забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населённых пунктов. Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленным по улицам среди бела дня.



Как оккупанты мародерят в Украине / Фото ССО

Как россияне занимаются мародерством в Украине

На днях было зафиксировано мародерство российских военных, снова воровавших стиральные машинки. Россияне вытащили стиральную машинку из частного жилого дома и волокли по ее улице. Оккупанты не решились подъехать к дому на военном авто, который спрятали под деревом.

Также в СБУ сообщали, что российские военные в Херсонской области обустроили свои позиции в хлеву. Кроме того, оккупанты в Херсонской области украли унитаз из отделения Новой Почты.

Еще один недавний случай мародерства россиян был зафиксирован в Донецкой области. В освобожденном Лимане оккупанты обокрали дом инстаграм-блоггера Яна Гордиенко.

Бурят привез домой украденную у украинца камеру наблюдения и установил ее прямо в доме. Из-за того, что россиянин не настроил камеру, настоящие владельцы получали из нее изображение и звук.

Российские военные также воруют турникеты. Однако оккупанты не используют турникеты по назначению, в результате чего умирают от потери крови.

Раньше – в окопе оккупантов нашли стиральную машину: смотрите видео