Сили Спеціальних Операцій ЗСУ зафіксували мародерство окупантів під час розвідки місцевості. На світлині, яку поширили наші захисники, помітно, як мародерять окупанти.

До речі Напевно єдині ейрподси в Архангельській області: окупант вкрав у заступника мера Ізюма навушники

Окупанти пограбували мирних людей

Російські військові забирають майно мирних людей в одному із захоплених населених пунктів. Мародери навіть не ховалися і тягали мішки з награбованим вулицями серед білого дня.



Як окупанти мародерять в Україні / Фото ССО

Як росіяни займаються мародерством в Україні

Днями було зафіксовано мародерство російських військових, які знову крали пральні машинки. Росіяни витягли пральну машинку з приватного житлового будинку та волокли її вулицею. Окупанти не наважилися під'їхати до будинку на військовому авто, яке сховали під деревом.

Також в СБУ повідомляли, що російські військові на Херсонщині облаштували свої позиції у хліву. Крім того, окупанти на Херсонщині вкрали унітаз з відділення Нової Пошти.

Ще один недавній випадок мародерства росіян був зафіксований на Донеччині. У звільненому Лимані окупанти обікрали будинок інстаграм-блогера Яна Гордієнка.

Бурят привіз додому вкрадену в українця камеру спостереження та встановив її просто в хаті. Через те, що росіянин не налаштував камеру, справжні власники отримували з неї зображення та звук.

Російські військові також крадуть турнікети. Однак окупанти не використовують турнікети за призначенням, внаслідок чого помирають від втрати крові.

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