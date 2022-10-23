Окупант вкрав ейрподси у заступника мера Ізюма

Цього разу вирішили, що "загрозу" становлять навушники. Вони вкрали їх у заступника міського голови нещодавно звільненого Ізюма Володимира Мацокіна.

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Так, Мацокін відстежив місцеперебування навушників, які окупанти викрали з його будинку. Як виявилося, навушники в російському Сєвєродвінську, Архангельській області. Ймовірно, це єдиний предмет розкоші в цих краях.

Тупе створіння, ціллю життя якого є мародерство, не знало, що технології Apple дозволяють їх власникам відстежувати місцеперебування своїх гаджетів по всьому світу. І ось мої навушники, що лежали в шафці передпокою вже в Сєвєродвінську, Архангельської області, Росії,

– заявив він.

Мацокін також написав, що у такий спосіб напевне окупанти хочуть довести своїм жінкам та дітям, що їх чоловік і тато справжній ґазда, що примножує сімейний добробут. Нічого дивного і нового – росіяни вкотре доводять свою сутність.

Заступник міського голови Ізюма додав скриншоти, де видно, що навушники перебувають на території Росії.



Вкрадені у заступника мера Ізюма навушники знайшлися в Архангельській області / Скриншот Володимира Мацокіна



Окупант вкрав навушники у заступника мера Ізюма та відправив їх до російського Сєверодвінська / Скриншот Володимира Мацокіна

У коментарях до Мацокіна долучилися інші люди, які постраждали від мародерства ЗС РФ, і розповіли свої не менш моторошні історії.

У когось вкрали електробритву, хтось знайшов свій мотоцикл, який вже продається у Воронезькій області, а ще в когось окупанти вкрали звичайну шафу для одягу. Українці зауважують, що шкода, що не можна так відстежити всі речі.

Двоє окупантів вкрали пральну машинку з приватного будинку

Окупанти вкотре "потішили" мережу, вкравши пральну машинку. Росіяни витягли пральну машинку з приватного житлового будинку. Вони не наважилися під'їхати на військовому авто, яке сховали під деревом. Тому волокли машинку вулицею 100 – 200 метрів.

Після того, як вони завантажили вкрадену машину на військовий автомобіль, окупанти знову повернулися до зруйнованого будинку.

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