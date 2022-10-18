Трофейний бронежилет окупантів шокував бійців ЗСУ

Цього разу до них в руки потрапив російський бронежилет. Бійці ЗСУ "проінспектували" трофей і поділилися враженнями від знахідки. Відповідне відео опублікував Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Так, товщина бронепластини просто вражає – вона дуже тонка, як лист паперу. Захистити точно не зможе, а це й добре. З такою бронею ЗСУ ще швидше допоможуть окупантам повернутися додому, щоправда, вже в чорних пакетах.

Вони напевне настільки впевнені в собі, що їм броня не потрібна,

– говорить один із українських військових.

Натомість інший боєць ЗСУ вирішив випробувати на "міцність" цю бронепластину – він легко зігнув її навпіл. Ось таким спорядженням оснащена "друга армія світу".

Як зазначили у СтратКомі, "ці росіяни однозначно для діда Кабаєва просто одноразові".

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Втрати ворога станом на 17 жовтня

Збройні Сили України продовжують завдавати ворогу шалених втрат. Російські окупанти потерпають на усіх бойових напрямках. Станом на ранок 17 жовтня Збройні Сили України ліквідували вже понад 65 320 ворожих бійців, лише за минулу добу – 320 окупантів. Втрати росіян у військовій техніці теж чималі:

танків – 2 537 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 205 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 1 599 (+10) одиниць;

РСЗВ – 366 (+1) одиниць;

засобів ППО – 187 (+1) одиниць;

літаків – 268 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 242 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17);

крилатих ракет – 316 (+0);

кораблів та катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 969 (+10) одиниць;

спеціальної техніки – 144 (+1).

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що точна кількість може бути ще більшою, адже зараз тривають активні бої, що й ускладнює підрахунок.

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 17 жовтня: дивіться відео