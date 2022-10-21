Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко поширив відео чергового акту мародерства в Україні з боку росіян. У якому населеному пункті росіяни крали пральну машинку – не відомо.

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Двоє окупантів вкрали пральну машинку з приватного будинку

Росіяни витягли пральну машинку з приватного житлового будинку. На кадрах, які опублікував Цаплієнко, помітно, як двоє російських військових крадуть пральну машинку.

Як окупанти вкрали пральну машинку: відео

Окупанти не наважилися під'їхати на військовому авто, яке сховали під деревом. Тому вони волокли машинку вулицею 100 – 200 метрів. Їм довелося декілька разів зупинятися, ймовірно, через вагу пральної машинки.

Після того, як вони завантажили вкрадену машину на військовий автомобіль, окупанти знову повернулися до зруйнованого будинку.

Цілком ймовірно, що в Україні відбудеться сплеск мародерства з боку росіян. Адже в Росії оголосили мобілізацію і тепер до України потраплять нові росіяни, які вперше побачать блага західної цивілізації.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович інформував, що Росія перекинула в Україну близько 10 тисяч мобілізованих солдатів. Кремль використовує мобілізованих на Херсонщині та Луганщині.

Росіяни мародерять в Україні

Нещодавно в СБУ повідомили, що російські військові на Херсонщині облаштували свої позиції у хліву разом зі свинями. Окупанти жили та їли поряд з худобою.

Те, що Росія далека від цивілізації, вкотре засвідчило звільнення Херсонщини. Там з відділення Нової Пошти окупанти вкрали унітаз.

Також росіяни в Лимані обікрали будинок інстаграм-блогера Яна Гордієнка. Бурят вкрав в українців камеру спостереження та привіз додому. Нові "власники" встановили камеру просто в хаті та не налаштували її. Відтак, справжні власники продовжують отримувати з неї зображення та звук.

Російські військові крадуть турнікети, однак не використовують їх за призначенням і помирають від втрати крові.

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