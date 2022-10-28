Казалось бы, россияне настолько привыкли воровать на оккупированных территориях, что просто не могут остановиться. Вместе со стиральными машинками и унитазами решили прихватить кости, потому что пусть будут.

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Однако впоследствии выяснилось, что на фоне успешного контрнаступления ВСУ на Востоке оккупантам приказали украсть кости. Для этого в местный собор, где был похоронен Потемкин, отправили "специальную миссию".

Так российские захватчики доказали, что даже собственные "герои" не вызывают у них никакого уважения. Потому что оккупанты, без мук совести, ворвались в подвал собора и украли остатки Потемкина, нарушив покой последнего приюта.

Не вместо "стиралки", а как символ

Журналисты обсудили похищение костей с Саймоном Себагом-Монтефиоре – британским историком, исследовавшим биографию Потемкина, издав о нем книгу и посещая Херсон.

Историк признался, что еще в 2000 году с ним связывались из Кремля, чтобы передать, что "Путин увлекается его работой". В то же время Себаг-Монтефиоре заметил, что книга не помогла, потому что Путин все равно ничего не понял. Даже Потемкин, известный своей жестокостью, сейчас презирал бы его.

"Потемкин презирал бы Путина и все, за что он выступает", – заявил историк.

Себаг-Монтефиоре добавил, что в феврале 2022 года, когда Путин вторгся в Украину, чтобы "восстановить часть давно утраченной империи, он обратился к видению Потемкина". Однако российская армия опозорилась на весь мир, а грандиозные планы Путина – под угрозой.

Похищение костей Потемкина – часть усилий России по уничтожению украинской идентичности. Сейчас оккупанты и коллаборанты откровенно хвалятся тем, что сделали.

Примите во внимание! Путин вспоминал Потемкина, в частности, во время своих безумных речей. Кроме того, оккупанты вытащили из склепа истории его любовницу Екатерину II. В свое время эта парочка аннексировала Крым.

Херсон не имеет ничего общего с российскими баснями о Потемкине

Российская пропаганда лжет как может. В частности, придумывает о якобы величественной роли Екатерины и Потемкина в становлении Херсона. В то же время они никак не причастны к созданию и активному развитию города.

Владимир Молчанов – херсонский активист – рассказал, что история Херсона начинается в 1791-х годах. Юг Украины тогда экспортировал хлеб. Над строительством города работали итальянские и греческие купцы.

То есть, собственно Екатерина и ее фаворит Потемкин мало причастны к строительству самого города как такового,

– рассказал Молчанов.

Единственные "заслуги" Екатерины – это корабль, от которого уже и пепла не осталось, и крепость, которую отменили из-за ненадобности.

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