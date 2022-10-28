Здавалося б, росіяни настільки звикли красти на окупованих територіях, що просто вже не можуть зупинитися. Разом з пральними машинками та унітазами вирішили прихопити ще й кістки, бо нехай будуть.

Зауважте "Вкрали" Шевченка: на Харківщині знайшли сліди нових злодіянь російських окупантів

Однак згодом з'ясувалося, що на тлі успішного контрнаступу ЗСУ на Сході окупантам наказали вкрасти кістки. Для цього до місцевого собору, де був похований Потьомкін, відправили "спеціальну місію".

Так російські загарбники довели, що навіть власні "герої" не викликають у них жодної поваги. Бо окупанти, без мук сумління, вдерлися у склеп собору та поцупили рештки Потьомкіна, порушивши спокій останнього притулку.

Не замість "пралки", а як символ

Журналісти обговорили викрадення кісток з Саймоном Себагом-Монтефіоре – британським істориком, який досліджував біографію Потьомкіна, видав про нього книгу та відвідував Херсон.

Історик зізнався, що ще у 2000 році з ним зв'язувалися з Кремля, аби передати, що "Путін захоплюється його роботою". Водночас Себаг-Монтефіоре зауважив, що книга не допомогла, бо Путін все одно нічого не зрозумів. Навіть Потьомкін, відомий своєю жорстокістю, зараз зневажав би його.

"Потьомкін зневажав би Путіна і все, за що він виступає", – заявив історик.

Себаг-Монтефіоре додав, що у лютому 2022 року, коли Путін вторгся в Україну, щоб "відновити частину давно втраченої імперії, він звернувся до бачення Потьомкіна". Однак російська армія зганьбилася на весь світ, а грандіозні плани Путіна – під загрозою.

Викрадення кісток Потьомкіна – частина зусиль Росії "щодо знищення української ідентичності". Зараз окупанти та колаборанти відверто хваляться тим, що зробили.

Зауважте! Путін згадував Потьомкіна, зокрема, під час своїх божевільних промов. Окрім того, окупанти витягнули зі склепу історії його коханку Катерину ІІ. Свого часу ця парочка анексувала Крим.

Херсон не має нічого спільного з російськими байками про Потьомкіна

Російська пропаганда бреше як може. Зокрема, вигадує про начебто величну роль Катерини та Потьомкіна у становленні Херсона. Водночас вони аж ніяк не причетні до заснування та активного розвитку міста.

Володимир Молчанов – херсонський активіст – розповів, що історія Херсона починається в 1791-х роках. Південь України тоді експортував хліб. Над розбудовою міста працювали італійські та грецькі купці.

Тобто власне Катерина та її фаворит Потьомкін мало причетні до будівництва самого міста як такого,

– розповів Молчанов.

Єдині "заслуги" Катерини – це корабельня, від якої вже й попелу не залишилося, та фортеця, яку скасували через непотрібність.

Зауважте – Шойгу відзвітував Путіну про мобілізацію: дивіться відео