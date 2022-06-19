Однак цариця ніяк не причетна до заснування міста. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.
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За його словами, сам Херсон почали будувати лише в 1791-х роках італійські та грецькі купці, після того, як Босфором відкрилося вільне судноплавство і з південної України почали експортувати хліб.
Тобто власне Катерина та її фаворит Потьомкін мало причетні до будівництва самого міста як такого,
– розповів Молчанов.
Вони побудували корабельню, якої давно немає і яка зникла ще за самої Катерини. А також фортецю, яка була в тилу й повністю непотрібна. Її скасували у 1834 році.
"Тобто Катерина до Херсону ніякого стосунку насправді немає, як до появи як населеного пункту, так і до розвитку міста", – наголосив Молчанов.
Чим "відзначилась" Катерина II в українській історії
- Катерину II завжди сприймали негативно. Вона приєднала до Російської імперії українське Причорномор'я та Крим.
- Крім цього, цариця знищила Гетьманщину та Січ і запровадила кріпацтво. За Катерини II українські землі були повністю інтегровані до складу Російської імперії.
- Також за її правління на українсько-білоруських землях нищили греко-католицьку церкву. Вона особисто віддавала накази про придушення антикріпацьких виступів в Україні – Коліївщини (1768) та Турбаївського повстання 1789 – 1793.
Пам'ятник Катерині II досі є в Одесі
Активіст Сергій Стерненко зауважив, що пам'ятник Катерині II досі є в Одесі. Як він написав, на пам'ятник, який встановили у 2007 році, з міського бюджету щороку виділяють по 2 – 3 мільйони гривень на його охорону.
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