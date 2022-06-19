Однак цариця ніяк не причетна до заснування міста. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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За його словами, сам Херсон почали будувати лише в 1791-х роках італійські та грецькі купці, після того, як Босфором відкрилося вільне судноплавство і з південної України почали експортувати хліб.

Тобто власне Катерина та її фаворит Потьомкін мало причетні до будівництва самого міста як такого,

– розповів Молчанов.

Вони побудували корабельню, якої давно немає і яка зникла ще за самої Катерини. А також фортецю, яка була в тилу й повністю непотрібна. Її скасували у 1834 році.

"Тобто Катерина до Херсону ніякого стосунку насправді немає, як до появи як населеного пункту, так і до розвитку міста", – наголосив Молчанов.

Чим "відзначилась" Катерина II в українській історії

Катерину II завжди сприймали негативно. Вона приєднала до Російської імперії українське Причорномор'я та Крим.

Крім цього, цариця знищила Гетьманщину та Січ і запровадила кріпацтво. За Катерини II українські землі були повністю інтегровані до складу Російської імперії.

За Катерини II українські землі були повністю інтегровані до складу Російської імперії. Також за її правління на українсько-білоруських землях нищили греко-католицьку церкву. Вона особисто віддавала накази про придушення антикріпацьких виступів в Україні – Коліївщини (1768) та Турбаївського повстання 1789 – 1793.

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Пам'ятник Катерині II досі є в Одесі

Активіст Сергій Стерненко зауважив, що пам'ятник Катерині II досі є в Одесі. Як він написав, на пам'ятник, який встановили у 2007 році, з міського бюджету щороку виділяють по 2 – 3 мільйони гривень на його охорону.

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